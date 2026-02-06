Strasbourg (Lampost.co)—RC Strasbourg sukses mengamankan tiket perempat final Piala Prancis (Coupe de France) musim 2025/2026 setelah menumbangkan raksasa Ligue 1, AS Monaco. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stade de la Meinau, Jumat (6/2/2026) dini hari WIB, tim berjuluk Le Racing itu menang dengan skor telak 3-1.

Kemenangan Strasbourg hadir melalui penampilan gemilang penyerang muda mereka. Julio Enciso menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol, sedangkan satu gol pembuka hasil lesakkan Martial Godo. Monaco hanya mampu membalas satu gol melalui aksi Mika Biereth.

Jalannya Pertandingan

Strasbourg langsung tampil menekan sejak peluit awal berbunyi. Tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk unggul.

Pada menit ke-7, Martial Godo berhasil menggetarkan jala gawang Monaco lewat sundulan tajam setelah memanfaatkan umpan silang akurat Joaquin Panichelli. Skor 1-0 untuk keunggulan Strasbourg bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Monaco mencoba meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketinggalan. Namun, Strasbourg justru tampil lebih efektif melalui skema serangan balik cepat. Pada menit ke-55, Julio Enciso menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah menerima umpan matang Valentin Barco.

Les Monegasques sempat membuka harapan ketika Mika Biereth memperkecil kedudukan menjadi 2-1 pada menit ke-58. Gol tersebut sempat melecut semangat anak asuh Adi Hutter untuk menyamakan kedudukan.

Namun, harapan Monaco sirna hanya tiga menit berselang. Enciso kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-61, sekaligus mengunci kemenangan timnya menjadi 3-1. Hingga laga berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

Dominasi Strasbourg di Meinau

Secara statistik, Monaco sebenarnya menguasai penguasaan bola hingga 55 persen. Namun, Strasbourg tampil jauh lebih klinis di area penalti lawan. Kiper muda Strasbourg, Mike Penders, juga tampil heroik dengan menggagalkan sejumlah peluang emas dari Maghnes Akliouche dan Vanderson.

Dengan hasil ini, Strasbourg berhak melaju ke babak perempat final Piala Prancis. Berdasarkan jadwal yang telah rilis, Le Racing akan menantang Reims di babak delapan besar yang akan berlangsung pada 4 Maret 2026 mendatang.

Bagi Monaco, kekalahan ini menjadi pukulan telak mengingat mereka merupakan salah satu tim unggulan dalam kompetisi ini. Fokus Les Monegasques kini beralih sepenuhnya ke kompetisi Ligue 1 dan sisa laga di Liga Champions UEFA.

Susunan Pemain:

Strasbourg: Mike Penders; Guela Doue, Sylla, Sarr, Valentin Barco; Santos, Diarra, Martial Godo; Joaquin Panichelli, Julio Enciso, Nanasi.

AS Monaco: Philipp Kohn; Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique; Camara, Zakaria, Maghnes Akliouche, Ben Seghir; Mika Biereth, George Ilenikhena.