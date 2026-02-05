Manchester (Lampost.co)—Manchester City memastikan satu tempat di partai final Carabao Cup 2026 setelah mengandaskan perlawanan Newcastle United dengan skor 3-1 pada laga leg kedua semifinal. Bertanding di Etihad Stadium, Kamis (5/2/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Pep Guardiola tampil dominan sejak awal laga.

Kemenangan ini membuat The Citizens unggul agregat telak 5-1 atas The Magpies, setelah sebelumnya memetik kemenangan 2-0 pada leg pertama di St James’ Park. Di laga puncak, City akan menghadapi Arsenal yang sudah lebih dulu lolos.

Dua Gol Cepat Omar Marmoush

Manchester City langsung menggebrak sejak peluit pertama berbunyi. Hasilnya, baru tujuh menit laga berjalan, Omar Marmoush berhasil memecah kebuntuan. Penyerang asal Mesir tersebut melepaskan tembakan keras yang sempat membentur bek Newcastle, Dan Burn, sehingga bola berubah arah dan mengecoh kiper Aaron Ramsdale.

Baca juga: Gol Dramatis Kai Havertz Bawa The Gunners ke Final Carabao Cup 2026

Dominasi tuan rumah makin menjadi-jadi. Pada menit ke-29, Marmoush kembali mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan umpan silang akurat dari sisi sayap, ia melakukan sundulan tajam yang mengarah tepat ke pojok gawang Newcastle. Skor berubah menjadi 2-0.

Hanya berselang tiga menit, City memperlebar keunggulan menjadi 3-0 melalui Tijjani Reijnders. Pemain lini tengah tersebut dengan tenang menyelesaikan kerja sama satu-dua yang apik di dalam kotak penalti, membuat pertahanan tim tamu kocar-kacir.

Perlawanan Newcastle United

Memasuki babak kedua, Newcastle United mencoba keluar dari tekanan. Tim besutan Eddie Howe tampil lebih agresif dan sempat memberikan harapan bagi para pendukungnya. Hasilnya, Anthony Elanga berhasil memperkecil ketinggalan pada menit ke-62 lewat tendangan mendatar setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan City yang sedikit mengendur.

Newcastle nyaris menambah gol lewat peluang emas Yoane Wissa, namun kiper muda City, James Trafford, tampil gemilang di bawah mistar dengan melakukan penyelamatan krusial. Hingga pertandingan berakhir, skor 3-1 tetap bertahan untuk keunggulan City.

Menuju Final Lawan Arsenal

Hasil ini membawa Manchester City ke final Carabao Cup yang akan berlangsung pada 22 Maret 2026 di Stadion Wembley. Pertandingan ini akan menjadi ulangan final tahun 2018, di mana Guardiola akan beradu taktik dengan muridnya, Mikel Arteta.

Di sisi lain, kekalahan ini memperpanjang catatan puasa gelar bagi Newcastle United. Fokus The Magpies kini beralih sepenuhnya ke kompetisi Premier League, di mana mereka saat ini masih tertahan di posisi ke-11 klasemen sementara musim 2025/2026.