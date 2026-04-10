Bologna (Lampost.co)–Pelatih Aston Villa, Unai Emery, meluapkan kegembiraan setelah tim asuhannya berhasil meraih hasil yang ia sebut sebagai “kemenangan fantastis” di markas Bologna. Dalam laga leg pertama perempat final Liga Europa yang berlangsung di Stadion Renato Dall’Ara, Jumat (10/4/2026) dini hari WIB, skuad berjuluk The Villans tersebut sukses menumbangkan wakil Italia dengan skor meyakinkan 3-1.

Meski menang dengan selisih dua gol, Emery dengan jujur mengakui pasukannya tidak tampil dalam performa terbaik sepanjang 90 menit. Namun, ia sangat puas dengan ketajaman dan cara timnya mengantisipasi strategi permainan tuan rumah yang cukup merepotkan.

Peran Vital 2.500 Suporter dan 30 Menit yang Menentukan

Salah satu poin utama yang Emery soroti adalah kehadiran pendukung setia Villa yang menempuh perjalanan jauh ke Italia. Dia menilai keberadaan para penggemar di tribune menjadi faktor pembeda yang membakar semangat juang Ollie Watkins dan kawan-kawan.

“Ini hasil yang fantastis dan para pendukung kami juga luar biasa. Ada 2.500 pendukung di sini bersama kami dan kami merasakan dukungan mereka, mengikuti kami, dan membantu kami,” ujar Emery mengutip laman resmi klub.

Emery juga memberikan catatan khusus pada performa tim di babak kedua. Setelah unggul melalui gol Ezri Konsa pada menit ke-44, Villa tampil menggila di awal babak kedua.

“Pada babak kedua kami memiliki 30 menit yang fantastis. Pertandingan belum selesai dan leg kedua akan sangat penting di Villa Park,” ujar juru taktik asal Spanyol tersebut.

Drama Gol dan Ketajaman Ollie Watkins

Laga ini menyajikan drama pada menit-menit krusial. Setelah gol pembuka Konsa, Ollie Watkins menggandakan keunggulan pada menit ke-51. Pertandingan sempat memanas ketika Bologna memperkecil ketinggalan melalui Jonathan Rowe pada menit ke-90, yang membuat publik tuan rumah kembali bersemangat.

Namun, ketenangan mental menjadi kunci bagi Villa. Di masa injury time (90+4), Watkins mencetak gol keduanya sekaligus mengunci kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Villa berada di atas angin menjelang laga kedua.

Waspadai Rekor Tipis dan Fokus ke Leg Kedua

Menjelang laga kedua yang akan berlangsung di Villa Park, Jumat (17/4/2026) mendatang, Emery mengingatkan skuadnya untuk tetap membumi. Ia menekankan pentingnya menghormati Bologna sebagai lawan yang tangguh. Sejarah mencatat dalam dua pertemuan terakhir di kandang sendiri melawan Bologna, Villa hanya mampu menang tipis dengan skor 1-0.

“Kami akan menghormati mereka di Villa Park. Saya ingin menikmati momentum bersama para pendukung kami. Kami harus tetap menghormati lawan dan memainkan leg kedua dengan baik,” ujar Emery.

Kemenangan di kompetisi Eropa ini makin melengkapi performa impresif Aston Villa musim ini. Di kancah domestik, Villa saat ini bercokol di posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 54 poin, menempatkan mereka sebagai salah satu tim paling konsisten di tanah Britania musim ini.