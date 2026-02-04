Jakarta (Lampost.co)—Gemuruh luar biasa pecah di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, saat Timnas Futsal Indonesia memastikan diri melangkah ke babak semifinal Piala Asia Futsal 2026. Dalam laga perempat final yang berlangsung sengit pada Selasa (3/2/2026) malam, skuad Garuda sukses menumbangkan rival bebuyutan Asia Tenggara, Vietnam, dengan skor tipis 3-2.

Kemenangan ini tidak hanya sekadar hasil pertandingan, tapi torehan tinta emas bagi sejarah olahraga Tanah Air. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil menembus babak empat besar turnamen futsal kasta tertinggi di Benua Asia tersebut.

Dominasi Garuda di Babak Pertama

Anak asuh Hector Souto tampil menekan sejak peluit pertama berbunyikan. Dukungan ribuan suporter yang memadati Indonesia Arena menjadi energi tambahan bagi para pemain. Hasilnya, saat laga baru berjalan lima menit, Brian Ick berhasil memecah kebuntuan lewat tendangan keras yang gagal kiper Vietnam halau.

Indonesia menggandakan keunggulan pada menit ke-11 melalui aksi Ardiansyah Nur. Memanfaatkan kesalahan koordinasi lini pertahanan lawan, Ardiansyah dengan tenang menceploskan bola ke gawang yang kosong. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 2-0 untuk Merah Putih.

Memasuki babak kedua, Vietnam mencoba bangkit dengan skema power-play. Intensitas pertandingan meningkat drastis. Reza Gunawan sempat memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-26 melalui skema serangan balik cepat. Namun, Vietnam tidak menyerah dan berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-2 di lima menit terakhir pertandingan. Beruntung, pertahanan disiplin yang digalang kiper Ahmad Habibie mampu meredam gempuran lawan hingga laga usai.

Misi Balas Dendam dan Rekor Sejarah

Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam yang manis bagi Indonesia. Sebelumnya, di ajang SEA Games 2025 lalu, langkah Indonesia sempat terganjal Vietnam. Kini, di panggung yang lebih besar dan di hadapan publik sendiri, Merah Putih membuktikan dominasi mereka di kawasan regional.

Pelatih Hector Souto memuji mentalitas anak asuhnya. Ia menegaskan pencapaian ini adalah buah dari kerja keras jangka panjang. “Para pemain menunjukkan karakter pejuang. Kami datang dari nol, dan sekarang kami ada di semifinal Asia. Ini untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya usai pertandingan.

Menatap Semifinal Melawan Jepang

Langkah Indonesia masih berlanjut. Di babak semifinal yang akan berlangsung Kamis (5/2/2026), Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Tim Samurai Biru melaju ke semifinal setelah menggilas Afghanistan dengan skor telak 6-0.

Pertandingan semifinal besok akan kembali menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Jika mampu melewati hadangan Jepang, Indonesia berpeluang meraih gelar juara Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Update ASEAN Cup 2026

Sementara itu, dari lapangan hijau (sepak bola senior), rivalitas Indonesia dan Vietnam akan kembali memanas pada musim panas mendatang. Berdasarkan hasil undian Januari lalu, Indonesia kembali tergabung di Grup A ASEAN Cup 2026 (dahulu Piala AFF) bersama Vietnam. Turnamen sepak bola antarnegara Asia Tenggara tersebut akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.