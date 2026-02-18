Bandung (Lampost.co)–Persib Bandung harus menerima kenyataan pahit dalam perjalanan mereka di kompetisi Asia musim ini. Meski berhasil memetik kemenangan 1-0 atas wakil Thailand, Ratchaburi FC, pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/2026, langkah Maung Bandung resmi terhenti.

Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (18/2/2026) malam, skuad asuhan Bojan Hodak gagal membalikkan keadaan setelah kalah telak 0-3 pada leg pertama di Thailand. Dengan hasil ini, Persib tersingkir dengan agregat skor 1-3.

Jalannya Pertandingan

Tampil di depan ribuan bobotoh yang memadati tribune, Persib langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Misi mengejar defisit tiga gol membuat lini tengah di bawah komando Thom Haye tampil sangat agresif. Beberapa peluang tercipta melalui pergerakan Beckham Putra dan Layvin Kurzawa di sisi sayap.

Gol yang tuan rumah nanti akhirnya tercipta pada menit ke-40. Andrew Jung berhasil menggetarkan jala gawang Ratchaburi FC setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. Skor 1-0 pun membangkitkan asa bagi tim tuan rumah untuk melakukan remontada atau kebangkitan luar biasa.

Namun, petaka menghampiri Persib tepat sebelum turun minum. Pemain asing mereka, Ulliam Barros, harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-45+7. Kehilangan satu pemain di momen krusial menjadi pukulan telak bagi strategi Bojan Hodak.

Perjuangan 10 Pemain di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, meskipun kalah jumlah pemain, Persib tidak mengendurkan tekanan. Hodak mencoba memasukkan tenaga baru seperti Ramon Tanque dan Sergio Castel untuk menambah daya dobrak. Di sisi lain, Ratchaburi FC mulai merapatkan barisan pertahanan mereka demi mengamankan keunggulan agregat.

Peluang emas sempat Layvin Kurzawa dapat pada menit ke-75 melalui sundulan tajam. Namun, kiper Ratchaburi tampil gemilang dengan menepis bola keluar. Hingga wasit Ahmed Eisa Darwish meniup peluit panjang, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persib.

Kegagalan Melaju ke Perempat Final

Kemenangan satu gol tanpa balas ini tidak cukup untuk membawa Persib Bandung ke babak perempat final. Kekalahan 0-3 pada pertemuan pertama di Stadion Dragon Solar Park, Thailand, pekan lalu menjadi faktor pembeda utama.

Pascalaga, pelatih Bojan Hodak mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Ia menilai kartu merah di babak pertama mengubah segalanya. Kini, Persib Bandung akan kembali mengalihkan fokus penuh mereka ke kompetisi domestik BRI Super League 2025/2026, di mana mereka masih bertengger di puncak klasemen.

Susunan Pemain:

Persib Bandung: Teja Paku Alam (GK); Patricio Matricardi, Federico Barba, Dewangga, Eliano Reijnders; Thom Haye, Adam Alis, Beckham Putra; Andrew Jung, Layvin Kurzawa, Ulliam Barros.

Ratchaburi FC: Kampon Phatomakkakul (GK); Gabriel Mutombo, Jonathan Khemdee, Jirawat Thongsaengphrao; Jakkaphan Kaewprom, Tana, Jesse Lingard, Tyronne del Pino; Denilson Jr, Clement Depres.