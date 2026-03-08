Baltimore (Lampost.co)–Inter Miami terus melanjutkan tren positif mereka di awal musim MLS 2026. Bertandang ke markas sementara DC United di M&T Bank Stadium, Baltimore, Minggu (8/3/2026) WIB, skuad berjuluk The Herons sukses mengamankan kemenangan tipis 2-1.

Pertandingan dengan 72.026 penonton ini menjadi panggung bagi kapten timnas Argentina, Lionel Messi. La Pulga tidak hanya membawa timnya menang, tetapi juga mencatatkan sejarah pribadi dengan mencetak gol ke-899 sepanjang karier profesionalnya.

Dominasi Babak Pertama

Sejak peluit awal berbunyi, Inter Miami yang kini di bawah asuhan Javier Mascherano langsung mengambil kendali permainan. Kolaborasi lini tengah lewat Rodrigo de Paul dan Yannick Bright membuat DC United kesulitan mengembangkan permainan.

Kebuntuan pecah pada menit ke-17. Berawal dari skema serangan cepat, Telasco Segovia memberikan umpan matang kepada Rodrigo de Paul. Gelandang energik tersebut melepaskan tembakan akurat ke sudut atas gawang Sean Johnson. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Hanya berselang sepuluh menit, publik Baltimore kembali bergemuruh. Mateo Silvetti mengirimkan umpan terobosan cerdik yang membelah pertahanan DC United.

Lionel Messi yang lepas dari jebakan offside dengan tenang melakukan dink atau cungkilan bola melewati kiper Sean Johnson. Gol ini membawa Inter Miami unggul 2-0 sekaligus menjadi gol ketiga Messi dalam tiga laga pembuka musim 2026.

Perlawanan DC United

Memasuki babak kedua, DC United yang tidak ingin malu di depan pendukungnya mulai meningkatkan intensitas serangan. Pelatih DC United melakukan beberapa penyegaran dengan memasukkan pemain bertipe menyerang.

Upaya keras tim tuan rumah baru membuahkan hasil pada menit ke-75. Memanfaatkan bola muntah di dalam kotak penalti hasil tendangan Jackson Hopkins, Tai Baribo berhasil menyambar bola untuk memperkecil ketinggalan menjadi 1-2. Gol tersebut sempat membangkitkan asa DC United untuk memaksakan hasil imbang.

Namun, lini pertahanan Inter Miami di bawah komando kiper Dayne St. Clair tampil sangat solid di sisa waktu pertandingan. Meskipun DC United terus menekan, skor 1-2 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Menuju Rekor 900 Gol

Kemenangan ini membawa Inter Miami meraih enam poin dari tiga pertandingan pertama mereka di MLS musim 2026. Fokus kini tertuju pada Lionel Messi yang akan melakoni laga Concacaf Champions Cup melawan Nashville SC pada tengah pekan mendatang.

Dengan total 899 gol, satu gol tambahan di laga berikutnya akan membuat Messi bergabung dengan Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang mampu menembus angka keramat 900 gol di level profesional.

Susunan Pemain:

DC United (4-2-3-1): Sean Johnson; Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa; Matti Peltola, Brandon Servania; Gabriel Pirani, Jackson Hopkins, Peglow; Tai Baribo.

Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Lionel Messi, Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Germán Berterame.