Manchester (Lampost.co)–Situasi kursi kepelatihan Manchester United menjelang akhir musim 2025/2026 kian memanas. Meskipun Michael Carrick berhasil membawa stabilitas pasca-era Ruben Amorim, manajemen INEOS masih menimbang-nimbang mencari sosok pelatih kelas dunia lain untuk musim depan.

Kondisi ini memicu reaksi keras Michael Owen. Mantan striker Manchester United tersebut merasa Carrick telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan tidak melihat alasan logis mengapa klub harus mencari pengganti lain. Menurut Owen, Manchester United saat ini sedang dalam tren positif. Dan tidak seharusnya mendapat gangguan dengan perombakan manajemen lagi.

Statistik Mengesankan Michael Carrick

Berdasarkan data terkini hingga 25 Maret 2026, Manchester United kini bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Premier League dengan raihan 55 poin. Sejak Carrick memimpin, Setan Merah bertransformasi menjadi tim yang paling konsisten dengan catatan 23 poin dari kemungkinan 30 poin maksimal di liga.

“Bayangkan jika manajemen menyingkirkan Michael Carrick sekarang. Saya yakin mereka akan mendapat kecaman habis-habisan para penggemar. Apalagi jika hasil tim kembali merosot di bawah pelatih baru,” ujar Owen kepada media Inggris.

Owen menambahkan Carrick memiliki pemahaman mendalam tentang DNA klub. Dan manajer asing lainnya tidak memiliki itu. Ia menilai performa Bruno Fernandes dan kolega yang kembali bergairah adalah bukti nyata metode latihan Carrick bekerja dengan sangat baik.

Kritik terhadap Keraguan Publik

Owen mengaku sangat terkejut dengan adanya perdebatan yang mempertanyakan apakah Carrick layak jadi manajer permanen. Baginya, hasil di lapangan sudah berbicara dengan sendirinya. Manchester United saat ini unggul enam poin dari Liverpool yang berada di posisi kelima, memperbesar peluang mereka kembali ke Liga Champions musim depan.

“Saya tidak mengatakan beri dia kontrak sepuluh tahun sekarang juga, tapi demi Tuhan, apa lagi yang harus dia buktikan? Tim ini tampak hidup kembali. Mengapa Anda ingin merusak sesuatu yang mulai berjalan dengan benar?” ujarnya tajam.

Persaingan Kursi Manajer MU

Meskipun Owen memberikan dukungan penuh, beberapa nama besar terus dikaitkan dengan United. Nama-nama seperti Julian Nagelsmann yang saat ini melatih Timnas Jerman, serta Roberto de Zerbi, disebut-sebut masuk daftar pantauan manajemen klub.

Namun, tekanan dari para legenda dan basis pendukung agar Carrick dipertahankan akan membuat petinggi INEOS berpikir dua kali. Kemenangan 3-1 atas Aston Villa dan hasil imbang di kandang Bournemouth jadi bukti Carrick mampu menangani tekanan di klub sebesar Manchester United.

Kini, publik menunggu keputusan resmi pihak klub yang baru akan mereka umumkan setelah kompetisi musim 2025/2026 berakhir pada Mei mendatang.