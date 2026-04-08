Lisboa (Lampost.co)–Mikel Arteta tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya setelah Arsenal berhasil mencuri kemenangan penting pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2025/2026. Bertandang ke Stadion Jose Alvalade, Rabu (8/4/2026) dini hari WIB, skuad berjuluk The Gunners sukses menumbangkan tuan rumah Sporting Lisbon dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan ini terasa sangat emosional bagi seluruh elemen klub. Pasalnya, sebelum menginjakkan kaki di tanah Portugal, Meriam London sempat dilanda krisis kepercayaan diri setelah menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik. Hasil positif di panggung Eropa ini pun menjadi momentum kebangkitan yang sangat mereka nantikan.

Pembuktian Identitas di Malam yang Masif

Mikel Arteta menyebut laga melawan tim berjuluk Leoes tersebut sebagai momen krusial dalam perjalanan musim mereka. Bagi pelatih asal Spanyol itu, yang terpenting bukan sekadar skor akhir, melainkan kembalinya karakter dan identitas permainan Arsenal yang sempat hilang dalam beberapa laga terakhir.

“Tentu saja kami sangat senang. Ini adalah malam yang masif, momen yang besar dalam musim kami, terutama setelah apa yang kami alami belakangan ini. Saya pikir kami tampil untuk membuktikan sesuatu,” ujar Arteta mengutip laman resmi klub.

Arteta menekankan sebelum pertandingan, ia telah berdiskusi panjang dengan para pemain mengenai “identitas” yang ia harapkan muncul di lapangan. “Kemarin saya membicarakan identitas dan hal-hal yang saya ingin lihat di atas lapangan, dan itu terjadi semalam,” ujarnya dengan nada puas.

Dominasi Tanpa Ketajaman: Catatan Evaluasi Arteta

Meski pulang dengan senyuman, Arteta tetap memberikan catatan kritis bagi performa anak asuhnya. Arsenal tercatat sangat dominan dalam penguasaan bola dan sering mengurung pertahanan Sporting. Namun, ia merasa timnya masih kurang tajam dan sering membuang peluang di area sepertiga akhir lapangan.

Arteta menyoroti banyaknya situasi di sekitar kotak penalti lawan yang gagal terkonversi menjadi ancaman nyata. “Kami punya banyak momen dominan di mana banyak situasi di sekitar kotak penalti tanpa menciptakan apa pun. Kami perlu lebih tajam, pergerakan kami harus lebih baik, dan umpan final harus lebih bagus,” ujarnya.

Evaluasi ini menjadi poin penting bagi Arsenal, mengingat Sporting Lisbon bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan di kandang sendiri. Sporting tercatat memiliki rekor impresif dengan 17 kemenangan beruntun di Stadion Jose Alvalade sebelum rekor tersebut patah oleh Martin Odegaard dan kawan-kawan.

Menatap Leg Kedua di Stadion Emirates

Kemenangan 1-0 ini memberikan keuntungan besar bagi Arsenal saat berganti menjamu Sporting di London pekan depan. Namun, Arteta mengingatkan timnya untuk tidak jemawa karena Sporting telah membuktikan kualitas pertahanan dan serangan balik mereka yang sangat berbahaya.

“Kami menghadapi lawan yang sangat sulit. Ada alasan kenapa mereka memenangkan 17 pertandingan beruntun di sini. Mereka belum kalah dalam waktu yang lama dan kami harus benar-benar berjuang untuk menang,” ujar Arteta.

Arsenal kini harus tampil lebih efisien dan mematikan pada leg kedua nanti demi mengamankan tiket menuju babak semifinal Liga Champions musim ini.