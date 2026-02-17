Jakarta (Lampost.co)—Perjalanan fenomenal Macclesfield FC di ajang FA Cup musim 2025/2026 akhirnya harus menemui titik henti secara tragis. Bertanding di hadapan pendukung fanatiknya di Leasing.com Stadium (Moss Rose), Senin (16/2/2026) malam, tim berjuluk The Silkmen ini harus mengakui keunggulan tipis Brentford dengan skor 0-1.

Kemenangan Brentford tidak diraih dengan mudah. Gol tunggal yang memisahkan kedua tim lahir dari situasi yang tidak beruntung bagi tuan rumah. Pada menit ke-70, bek Macclesfield, Sam Heathcote, secara tidak sengaja menyundul bola ke gawang sendiri saat mencoba menghalau umpan silang tajam pemain bertahan Brentford, Aaron Hickey.

Dominasi Kejutan di Babak Pertama

Meskipun terpaut lima kasta dalam piramida sepak bola Inggris, Macclesfield yang bermain di National League North (kasta keenam) sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar menghadapi tim Premier League. Skuad asuhan John Rooney ini bahkan mendominasi jalannya babak pertama dengan permainan menekan yang sangat disiplin.

The Silkmen menciptakan beberapa peluang emas melalui Paul Dawson dan Isaac Buckley-Ricketts. Namun, ketangguhan kiper cadangan Brentford yang dipasang pelatih Keith Andrews mampu mementahkan peluang-peluang tersebut. Hingga turun minum, skor kacamata tetap bertahan, membuat publik Moss Rose percaya akan adanya keajaiban susulan setelah sebelumnya Macclesfield menyingkirkan juara bertahan Crystal Palace di putaran ketiga.

Momen Krusial Menit ke-70

Memasuki babak kedua, Brentford mulai menunjukkan kualitas fisik dan kedalaman skuad mereka. Masuknya beberapa pemain inti dari bangku cadangan mengubah ritme permainan menjadi lebih cepat. Tekanan konstan dari sisi sayap yang dilancarkan The Bees akhirnya membuahkan hasil.

Umpan mendatar Aaron Hickey yang meluncur deras ke kotak penalti gagal Sam Heathcote antisipasi dengan sempurna. Bola yang mengenai kepalanya meluncur ke sudut gawang tanpa bisa terjangkau kiper Max Dearnley. Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda hingga peluit panjang berbunyi.

Apresiasi untuk Perjuangan Macclesfield

Seusai laga, manajer Brentford, Keith Andrews, memberikan penghormatan khusus dengan mendatangi ruang ganti Macclesfield untuk memuji semangat juang mereka. “Ini adalah tes yang sangat sulit bagi kami. Macclesfield bermain dengan jiwa yang luar biasa dan mereka pantas mendapatkan semua pujian musim ini,” ujar Andrews.

Sementara itu, John Rooney mengaku tetap bangga meski harus tersingkir. Menurutnya, pencapaian Macclesfield musim ini sudah mencatatkan sejarah baru bagi klub yang bangkit dari likuidasi tersebut. Fokus Macclesfield kini akan kembali ke liga domestik di mana mereka tengah berjuang untuk mendapatkan promosi ke kasta yang lebih tinggi.

Dengan hasil ini, Brentford berhak melaju ke putaran kelima FA Cup 2026 dan akan menghadapi sesama tim London, West Ham United.

Susunan Pemain:

Macclesfield (4-4-2): Dearnley; Fensome, Heathcote, Menayese, Borthwick-Jackson; Dawson, Whitehead, Duffy, Buckley-Ricketts; Elliott, Mellor.

Pelatih: John Rooney

Brentford (4-3-3): Valdimarsson; Hickey, Pinnock, Collins, Roerslev; Jensen, Yarmoliuk, Konak; Reiss Nelson, Furo, Bentt.

Pelatih: Keith Andrews