Bandung (Lampost.co)–Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) bersiap menjadi saksi perjuangan hidup mati Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi Asia. Rabu (18/2/2026) malam, Maung Bandung akan menjamu wakil Thailand, Ratchaburi FC, dalam laga leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/2026.

Laga ini menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Bojan Hodak. Persib harus mengejar defisit tiga gol setelah pada leg pertama yang berlangsung di Thailand pekan lalu, Marc Klok dan kawan-kawan menyerah dengan skor telak 0-3. Dua gol dari penyerang asing Ratchaburi, Tana, serta satu gol tambahan dari Gabriel Mutombo, membuat langkah Persib ke perempat final kini berada di ujung tanduk.

Misi Mengejar Keajaiban di GBLA

Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh, Persib Bandung harus tampil menyerang total sejak menit awal. Pelatih Bojan Hodak menegaskan meskipun sulit, peluang melakukan comeback masih terbuka lebar. Persib membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal empat gol untuk lolos langsung atau menang 3-0 untuk memaksakan laga hingga babak tambahan waktu.

“Kami tahu ini tugas yang sangat sulit, tetapi di sepak bola tidak ada yang mustahil, terutama saat kami bermain di Bandung. Dukungan suporter akan menjadi energi tambahan bagi pemain untuk menekan Ratchaburi sejak awal laga,” ujar Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang laga, Selasa (17/2/2026).

Kondisi Tim dan Kekuatan Lawan

Persib akan mengandalkan ketajaman Uilliam di lini depan dengan dukungan kreativitas Luciano Guaycochea. Di sektor pertahanan, Frans Putros jadi tumpuan meredam serangan balik cepat Ratchaburi yang terbukti sangat mematikan pada pertemuan pertama.

Di sisi lain, Ratchaburi FC yang ditangani Worrawoot Srimaka datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk The Dragons itu memiliki organisasi pertahanan yang sangat solid. Mereka akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan transisi cepat untuk menghukum agresivitas tuan rumah.

Jadwal Siaran Langsung

Leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Two 2026 antara Persib Bandung dan Ratchaburi FC akan kick-off pada pukul 19.15 WIB. Pecinta sepak bola Tanah Air dapat menyaksikan laga krusial ini melalui siaran langsung di RCTI atau layanan streaming Vision+.

Akankah Maung Bandung mampu menciptakan keajaiban di bumi Pasundan? Ataukah langkah mereka di kompetisi Asia tahun ini harus terhenti di tangan wakil Thailand? Menarik untuk dinantikan.