Paris (Lampost.co)–Rekor tidak terkalahkan Paris Saint-Germain (PSG) di kandang pada kompetisi Ligue 1 musim 2025/2026 akhirnya pupus. AS Monaco tampil luar biasa untuk membawa pulang tiga poin setelah menang meyakinkan 3-1 dalam laga pekan ke-25 di Stadion Parc des Princes, Sabtu (7/3/2026) dini hari WIB.

Kemenangan ini menjadi momen emosional bagi anak asuh Sebastien Pocognoli. Pasalnya, hanya berselang satu pekan sebelumnya, Monaco harus tersingkir secara dramatis dari PSG di babak play-off Liga Champions dengan agregat tipis 4-5. Kini, klub berjuluk Les Rouge et Blanc itu sukses melampiaskan kegagalan tersebut tepat di markas kebesaran Les Parisiens.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Monaco langsung menunjukkan agresivitas tinggi. Meskipun PSG mendominasi penguasaan bola hingga 72 persen, efektivitas serangan balik Monaco menjadi kunci pembeda. Pada menit ke-27, Maghnes Akliouche membuka keunggulan tim tamu setelah memanfaatkan kesalahan koordinasi di lini pertahanan PSG yang dikawal Marquinhos.

Baca juga: Drama Adu Penalti Singkirkan Lyon dari Piala Prancis 2026

Memasuki babak kedua, PSG mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, justru gawang Matvey Safonov kembali bobol pada menit ke-55. Gelandang kreatif Aleksandr Golovin melepaskan tembakan jarak jauh yang meluncur deras ke sudut bawah gawang, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Monaco.

Tuan rumah sempat mendapatkan asa melalui gol Bradley Barcola pada menit ke-71 yang memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Namun, euforia pendukung tuan rumah hanya bertahan dua menit. Penyerang andalan Monaco, Folarin Balogun, mengunci kemenangan timnya menjadi 3-1 lewat penyelesaian dingin pada menit ke-73 setelah menerima assist matang Akliouche.

Reaksi Luis Enrique

Pelatih PSG, Luis Enrique, mengakui timnya tampil di bawah performa terbaik. Ia menyebut kurangnya kepercayaan diri setelah pertarungan sengit di kompetisi Eropa memengaruhi mentalitas pemainnya di liga domestik.

“Pertandingan ini sulit sejak menit pertama. Kami memulai laga dengan beberapa ketidaktepatan dan kurangnya kepercayaan diri. Monaco adalah tim yang sangat bagus dan mereka bermain sangat tajam malam ini. Ini adalah momen sulit bagi kami, tetapi kami harus segera bangkit karena Liga Champions masih menanti,” ujar Enrique dalam konferensi pers usai laga.

Situasi Klasemen

Meski menelan kekalahan pahit, PSG masih berada di puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan koleksi 57 poin dari 25 pertandingan. Namun, posisi mereka kini terancam RC Lens yang berada di peringkat kedua dengan 53 poin dan masih memiliki tabungan satu pertandingan.

Di sisi lain, tambahan tiga poin krusial ini mengangkat AS Monaco ke posisi kelima dengan total 40 poin. Hasil ini menjaga asa mereka untuk bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

Susunan Pemain:

PSG (4-3-3): Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Achraf Hakimi; Dro Fernandez, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Desire Doue.

AS Monaco (3-4-2-1): Philipp Kohn; Wout Faes, Denis Zakaria, Thilo Kehrer; Caio Henrique, Aladji Bamba, Lamine Camara, Vanderson; Maghnes Akliouche, Mamadou Coulibaly; Folarin Balogun.