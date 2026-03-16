Manchester (Lampost.co)–Manchester United sukses memetik poin penuh dalam laga krusial perebutan zona Liga Champions musim 2025/2026. Menjamu Aston Villa di Old Trafford, Minggu (15/3/2026), Setan Merah menang meyakinkan dengan skor 3-1.

Kemenangan ini membawa skuad asuhan Michael Carrick kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 54 poin dari 30 pertandingan. United kini unggul tiga poin atas Aston Villa yang harus rela tertahan di posisi keempat.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Manchester United langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Amad Diallo hampir membuka keunggulan pada menit ke-23 lewat sundulan tajam, namun kiper Villa, Emiliano Martinez, tampil sigap mengamankan gawangnya. Diogo Dalot juga sempat mengancam lewat tendangan jarak jauh pada menit ke-38, tetapi bola masih melambung tipis di atas mistar.

Aston Villa yang mengandalkan serangan balik cepat melalui Morgan Rogers dan Ollie Watkins beberapa kali merepotkan barisan pertahanan United yang dikawal Leny Yoro. Namun, hingga turun minum, skor kacamata tetap bertahan.

Hujan Gol di Babak Kedua

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-53. Berawal dari sepak pojok akurat sang kapten, Bruno Fernandes, Casemiro berhasil memenangi duel udara dan menyundul bola ke pojok gawang Martinez. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Aston Villa sempat memberikan perlawanan sengit dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-64. Mantan gelandang Chelsea, Ross Barkley, melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti yang gagal kiper muda United, Senne Lammens, halau. Skor berubah menjadi imbang 1-1.

Tidak butuh waktu lama bagi Setan Merah untuk bereaksi. Pada menit ke-71, Matheus Cunha mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan terobosan jenius Bruno Fernandes. Penyerang asal Brasil itu dengan tenang menaklukkan Martinez dalam situasi satu lawan satu.

Pemain pengganti, Benjamin Sesko, menutup pesta gol United pada menit ke-81. Memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Cunha yang terblok pemain bertahan Villa, Sesko melepaskan tembakan mendatar yang memastikan kemenangan 3-1 bagi The Red Devils.

Sinar Bruno Fernandes dan Transformasi Carrick

Bruno Fernandes terpilih sebagai Man of the Match pada laga ini berkat catatan dua assist yang ia ciptakan. Sang kapten menunjukkan peran vitalnya sebagai motor serangan utama dalam sistem permainan Michael Carrick.

Kemenangan ini juga memperpanjang catatan impresif Michael Carrick sejak mengambil alih kursi manajerial pada Januari 2026. Di bawah kendali mantan gelandang United tersebut, Setan Merah yang awalnya sempat tertinggal jauh kini justru menjadi favorit untuk finis di posisi tiga besar dan kembali ke panggung Liga Champions musim depan.

Susunan Pemain

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Ugarte; Amad, Bruno Fernandes, Mbeumo; Matheus Cunha. (Sub: Benjamin Sesko).

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Tielemans, Barkley; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins.