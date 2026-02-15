Birmingham (Lampost.co)–Ambisi Aston Villa melangkah jauh di kompetisi Piala FA 2026 harus kandas di tangan Newcastle United. Bermain di hadapan publik sendiri di Villa Park, Minggu (15/2/2026), tim asuhan Unai Emery terpaksa mengakui keunggulan tim tamu dengan skor akhir 1-3.

Kekalahan ini terbilang menyakitkan bagi The Villans, mengingat mereka sempat mendominasi jalannya pertandingan pada babak pertama. Namun, kartu merah y penjaga gawang Marco Bizot di penghujung paruh pertama mengubah peta kekuatan dan memberikan momentum besar bagi Newcastle United.

Dominasi Awal Aston Villa

Sejak peluit pertama berbunyi, Aston Villa langsung mengambil inisiatif serangan. Strategi menekan yang Emery terapkan membuahkan hasil cepat pada menit ke-14.

Striker anyar mereka, Tammy Abraham, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan terobosan akurat Douglas Luiz. Villa unggul 1-0 dan tampak memegang kendali penuh.

Newcastle yang mencoba keluar dari tekanan kesulitan menembus barisan pertahanan Villa yang rapat. Namun, petaka bagi tuan rumah datang tepat sebelum jeda.

Pada menit ke-45+1, kiper Marco Bizot melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti yang memaksa wasit mengeluarkan kartu merah langsung. Kondisi ini memaksa Villa bermain dengan 10 orang di sepanjang babak kedua.

Kebangkitan Magpies lewat Sandro Tonali

Memasuki babak kedua, Newcastle United yang unggul jumlah pemain mulai mengeksploitasi celah di lini tengah Villa. Sandro Tonali menjadi bintang lapangan pada laga ini. Pemain asal Italia tersebut menyamakan kedudukan pada menit ke-63 melalui tembakan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu kiper pengganti Villa halau.

Tidak butuh waktu lama bagi Tonali untuk kembali menunjukkan taringnya. Pada menit ke-76, ia mencetak gol kedua (brace) lewat skema serangan balik cepat setelah menerima umpan matang Dan Burn. Skor berbalik 2-1 untuk keunggulan The Magpies.

Aston Villa sempat mencoba bangkit dengan memasukkan Ollie Watkins dan Emiliano Buendia untuk menambah daya gedor. Namun, pertahanan Newcastle yang digalang Sven Botman tampil sangat disiplin. Menjelang akhir laga, tepatnya menit ke-88, Nick Woltemade mengunci kemenangan Newcastle menjadi 3-1 melalui sepakan kaki kanan akurat ke sudut gawang.

Langkah Newcastle di Piala FA 2026

Kemenangan ini memastikan Newcastle United meraih tiket ke putaran berikutnya Piala FA 2026. Pelatih Eddie Howe memuji ketenangan anak asuhnya dalam memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Sementara itu, Unai Emery mengaku kecewa dengan hasil tersebut namun tetap mengapresiasi kerja keras pemainnya yang sempat memberikan perlawanan meski kalah jumlah personel.

Kekalahan ini juga menjadi pembalasan manis bagi Newcastle, setelah sebelumnya mereka sempat kalah dari Villa di ajang Liga Primer Inggris pada akhir Januari lalu. Fokus Aston Villa kini sepenuhnya beralih ke perebutan zona Liga Champions di klasemen liga, sedangkan Newcastle menjaga asa meraih trofi domestik musim ini.

Susunan Pemain:

Aston Villa (4-4-2): Marco Bizot (KM 45′); Ian Maatsen, Pau Torres, Ezri Konsa, Lamare Bogarde; Douglas Luiz, Youri Tielemans, Jadon Sancho, Emiliano Buendia; Tammy Abraham, Ollie Watkins.

Newcastle United (4-3-3): Nick Pope; Kieran Trippier, Sven Botman, Malick Thiaw, Lewis Hall; Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Lewis Miley; Harvey Barnes, Yoane Wissa, Nick Woltemade.