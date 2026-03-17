Nottingham (Lampost.co)–Nottingham Forest gagal memaksimalkan status sebagai tuan rumah setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Fulham dalam lanjutan pekan ke-30 Premier League musim 2025/2026. Bertanding di City Ground, Minggu (15/3/2026), kedua tim harus puas mengantongi satu poin setelah laga berakhir dengan skor kacamata 0-0.

Hasil ini membuat posisi Forest di klasemen sementara masih belum aman. Tim asuhan pelatih yang tengah berada di bawah tekanan besar ini tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 29 poin, hanya selisih tipis dari zona degradasi. Sementara itu, Fulham tetap stabil di papan tengah, menduduki posisi ke-11 dengan koleksi 41 poin.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Nottingham Forest sebenarnya tampil lebih agresif. Didorong dukungan penuh suporter di City Ground, Morgan Gibbs-White dan Elliot Anderson berkali-kali mencoba membongkar pertahanan tim tamu. Namun, disiplinnya lini belakang Fulham membuat peluang-peluang Forest selalu menemui jalan buntu.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Nottingham Forest sempat memasukkan Taiwo Awoniyi untuk menambah daya gedor. Penyerang asal Nigeria tersebut sempat melepaskan tembakan keras pada menit ke-90 setelah menerima umpan Ibrahim Sangare. Namun bola masih bisa diblok lini pertahanan Fulham.

Fulham sendiri bukannya tanpa perlawanan. Melalui skema serangan balik, Harry Wilson dan Rodrigo Muniz beberapa kali mengancam gawang tuan rumah. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat tim asuhan Marco Silva gagal membawa pulang poin penuh dari Nottingham.

Dampak di Klasemen

Hasil imbang ini memperpanjang catatan kurang memuaskan Nottingham Forest yang belum juga meraih kemenangan dalam enam laga terakhir di kompetisi liga. Kondisi ini kian mengkhawatirkan mengingat Forest baru saja tersingkir dari ajang Europa League tengah pekan lalu setelah kalah dari klub Denmark, FC Midtjylland.

Bagi Fulham, tambahan satu angka ini menghentikan tren negatif mereka setelah pada laga sebelumnya menelan kekalahan dari West Ham United. Mereka kini fokus untuk mengamankan posisi di sepuluh besar dalam sisa delapan pertandingan musim ini.

Pertandingan selanjutnya, Nottingham Forest akan menghadapi tantangan berat saat harus bertandang ke markas tim papan atas. Sementara itu, Fulham akan menjamu tim promosi Burnley di Craven Cottage.

Susunan Pemain

Nottingham Forest: Sels; Williams, Murillo, Milenkovic, Aina; Sangare, Anderson, Gibbs-White; Elanga, Hudson-Odoi, Wood (Awoniyi 75′).

Fulham: Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Berge, Lukic, Iwobi; Harry Wilson (Sessegnon 88′), Andreas Pereira, Rodrigo Muniz.