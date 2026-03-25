Jakarta (Lampost.co)–Unggahan terbaru bintang Persib Bandung dan Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, di media sosial Instagram mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Tanah Air. Dalam foto sesi latihan skuad Garuda menjelang ajang FIFA Series 2026 di Stadion Madya, Senayan, tampak seorang pemain berwajah asing dengan rambut pirang yang ikut berlatih bersama tim senior.

Kehadiran sosok misterius tersebut memicu spekulasi liar di kalangan netizen. Banyak yang menduga pria tersebut adalah Luke Vickery. Yakni pemain asal klub Australia, Macarthur FC, yang belakangan santer masuk radar naturalisasi PSSI. Namun, teka-teki tersebut kini telah terjawab.

Bukan Luke Vickery, ini Dia Oliver Leeming

Berdasarkan penelusuran fakta di lapangan, sosok bule yang tertangkap kamera sedang berduel dengan Eliano Reijnders bukanlah Luke Vickery. Pemain tersebut adalah Oliver Leeming atau yang akrab disapa Ollie Leeming.

Ia merupakan pemain muda milik Persija Jakarta yang bermain untuk tim Elite Pro Academy (EPA) U-20. Oliver Leeming diketahui memiliki garis keturunan Indonesia-Australia.

Sebelum bergabung dengan Macan Kemayoran pada November 2025, Ollie sempat menimba ilmu di klub Australia, Perth RedStar. Kehadirannya di sesi latihan Timnas Indonesia senior merupakan undangan khusus pelatih John Herdman.

Mengapa Oliver Leeming Ikut Latihan Timnas Senior?

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sengaja memanggil beberapa pemain muda dari Persija U-20 untuk membantu kelancaran sesi latihan perdana menjelang FIFA Series 2026. Hal ini karena sejumlah pemain abroad atau mereka yang merumput di luar negeri belum sepenuhnya bergabung dengan tim di Jakarta.

Selain Oliver Leeming, terdapat beberapa nama muda lainnya seperti Fabio Azka dan Radityo Raharjo yang juga terlihat mengikuti instruksi taktis Herdman. Namun, perawakan Oliver yang sangat kental dengan fitur Eropa dan rambut pirang gondrongnya membuat netizen salah fokus dan mengiranya sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk tim senior.

Respons John Herdman dan Persiapan FIFA Series 2026

Saat awak media menanyakan sosok tersebut setelah latihan di Stadion Madya, John Herdman hanya memberikan jawaban singkat sambil berseloroh. “Itu misteri,” ujarnya singkat sembari tersenyum sebelum memasuki bus tim.

Timnas Indonesia saat ini tengah melakukan persiapan intensif untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026 di Jakarta pada akhir Maret ini. Skuad Garuda akan menjajal kekuatan Saint Kitts and Nevis serta menunggu pemenang antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon.

Kehadiran pemain seperti Eliano Reijnders yang kini tampil konsisten di BRI Super League bersama Persib Bandung, plus kembalinya Elkan Baggott ke skuad, membuat optimisme publik sangat tinggi terhadap performa tim di bawah asuhan pelatih asal Inggris tersebut. Meskipun Oliver Leeming saat ini hanya sebagai pemain pendamping dalam latihan, kehadirannya menjadi sinyal positif bahwa staf pelatih Timnas Indonesia terus memantau talenta muda berkualitas. Termasuk para pemain keturunan yang berkompetisi di liga domestik.