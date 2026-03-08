Newcastle (Lampost.co)–Manchester City memastikan satu tiket ke babak perempat final Piala FA 2025/2026 setelah memetik kemenangan meyakinkan atas Newcastle United. Bertanding di Stadion St James’ Park, Minggu (8/3/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Pep Guardiola sukses membungkam tuan rumah dengan skor akhir 3-1.

Omar Marmoush menjadi pahlawan kemenangan The Citizens dengan mencetak dua gol di babak kedua. Kemenangan ini sekaligus menjaga asa Manchester City untuk meraih gelar domestik musim ini, di tengah persaingan ketat mereka dengan Arsenal di tabel klasemen Premier League.

Jalannya Pertandingan

Newcastle United sebenarnya memulai laga dengan sangat agresif. Didukung ribuan pendukung fanatiknya, The Magpies unggul lebih dahulu pada menit ke-18.

Berawal dari skema serangan balik cepat, Sandro Tonali melepaskan umpan terobosan akurat yang bisa Harvey Barnes selesaikan dengan dingin. Skor 1-0 untuk keunggulan Newcastle.

Tertinggal satu gol, Manchester City meningkatkan intensitas serangan. Tekanan bertubi-tubi tim tamu baru membuahkan hasil pada menit ke-39.

Savio Moreira menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan bola liar hasil umpan silang Jeremy Doku yang gagal diantisipasi dengan sempurna lini belakang Newcastle. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, City langsung tancap gas. Hanya dua menit setelah babak kedua mulai, tepatnya menit ke-47, Omar Marmoush membawa City berbalik unggul.

Menerima operan matang Matheus Nunes, Marmoush melepaskan tembakan jarak dekat yang tak mampu kiper Newcastle bendung.

Marmoush kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-65 sekaligus mengunci kemenangan City. Penyerang asal Mesir tersebut melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok gawang. Meski Newcastle mencoba memasukkan tenaga baru untuk mengejar ketinggalan, pertahanan rapat City tetap kokoh hingga peluit panjang berbunyi.

Fokus ke Perempat Final

Kemenangan ini membuat Manchester City menyusul langkah tim-tim besar lainnya seperti Arsenal, Chelsea, dan Liverpool yang sudah lebih dahulu mengamankan posisi di babak delapan besar. Bagi Newcastle, kegagalan ini membuat mereka kini harus fokus sepenuhnya memperbaiki posisi di Liga Inggris agar bisa menembus zona kompetisi Eropa musim depan.

Bagi Pep Guardiola, kemenangan di St James’ Park menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di babak 16 besar Liga Champions tengah pekan depan melawan Barcelona.

Susunan Pemain:

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Willock, Tonali, Joelinton; Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes.

Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Rico Lewis, Gonzalez; Bernardo Silva, Cherki; Semenyo, Omar Marmoush.