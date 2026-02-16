Parma (Lampost.co)–Parma Calcio 1913 berhasil mengamankan poin penuh saat menjamu Hellas Verona dalam lanjutan laga pekan ke-25 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Ennio Tardini, Minggu (15/2/2026), skuat asuhan Fabio Pecchia menang tipis 2-1.

Kemenangan ini menjadi momentum berharga bagi Parma untuk menjauh dari kejaran zona degradasi. Sebaliknya, kekalahan ini makin membenamkan Hellas Verona di dasar klasemen sementara Liga Italia.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Parma tampil menekan sejak menit awal. Motor serangan Gialloblu, Adrian Bernabe, menjadi pemain paling menonjol di lapangan.

Pada babak pertama, Bernabe berhasil memecah kebuntuan melalui sepakan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu kiper Verona, Lorenzo Montipo, jangkau. Gol tersebut merupakan koleksi ketiga Bernabe musim ini.

Hellas Verona yang sedang berjuang keluar dari posisi juru kunci sempat memberikan perlawanan sengit. Tim tamu mendapatkan hadiah penalti setelah bek Parma, Alessandro Circati, menjatuhkan Kieran Bowie di area terlarang. Abdou Harroui yang maju sebagai algojo sukses menjalankan tugas dengan tenang dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Memasuki fase akhir pertandingan, drama terjadi di masa injury time. Parma yang terus membombardir pertahanan lawan akhirnya menemukan gol kemenangan melalui skema serangan balik cepat yang Mateo Pellegrino selesaikan dengan apik. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Dampak Klasemen

Tambahan tiga poin ini membawa Parma naik ke posisi ke-14 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 26 poin. Ini merupakan kemenangan beruntun pertama bagi Parma di musim 2025/2026, sebuah catatan positif bagi stabilitas tim menjelang akhir musim.

Sementara itu, kondisi Hellas Verona makin mengkhawatirkan. Mereka tertahan di peringkat ke-20 dengan performa yang tak kunjung membaik. Belahyane yang baru kembali dari cedera panjang tampak belum mampu memberikan kreativitas di lini tengah Verona.

Setelah laga ini, Parma akan bertandang ke markas AC Milan pada pekan depan. Sedangkan Verona harus segera berbenah saat menjamu Sassuolo demi menjaga asa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia.

Susunan Pemain

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Estevez, Bernabe; Man, Sohm, Mihaila; Pellegrino.

Hellas Verona (4-3-2-1): Montipo; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Frese; Belahyane, Duda, Harroui; Lazovic, Suslov; Tengstedt.