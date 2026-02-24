Bologna (Lampost.co)–Bologna berhasil memetik kemenangan krusial saat menjamu Udinese dalam lanjutan pekan ke-26 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadio Renato Dall’Ara pada Selasa (24/2/2026) dini hari WIB, tim asuhan Vincenzo Italiano menang tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan Rossoblu tercipta lewat pemain pengganti, Federico Bernardeschi, melalui titik penalti pada menit ke-75. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri tren negatif Bologna yang sempat menelan empat kekalahan beruntun setelah melakoni jadwal padat di kompetisi Eropa.

Jalannya Pertandingan

Laga berlangsung ketat sejak peluit pertama berbunyi. Udinese yang bertindak sebagai tim tamu sebenarnya tampil cukup dominan dalam penguasaan bola yang mencapai 54 persen. Namun, rapatnya barisan pertahanan Bologna yang Jhon Lucumi galang membuat serangan-serangan Udinese yang dipimpin Nicolo Zaniolo kerap menemui jalan buntu.

Bologna sempat mendapatkan peluang emas di babak pertama melalui tendangan jarak jauh Tommaso Pobega. Namun kiper Udinese, Maduka Okoye, tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting. Hingga turun minum, skor kacamata tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Vincenzo Italiano melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Federico Bernardeschi menggantikan Riccardo Orsolini pada menit ke-56. Masuknya mantan pemain Juventus ini memberikan dimensi baru dalam serangan tuan rumah.

Momen penentu terjadi pada menit ke-73 saat Santiago Castro dijatuhkan Jesper Karlstrom di area terlarang. Wasit Matteo Marcenaro awalnya hanya memberikan tendangan bebas. Namun setelah melakukan tinjauan VAR, wasit menganulir keputusan menjadi penalti karena kontak terjadi di dalam kotak terlarang.

Bernardeschi yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna. Ia melepaskan tendangan kaki kiri yang mengecoh Okoye, sekaligus mengubah papan skor menjadi 1-0 yang bertahan hingga laga usai.

Posisi di Klasemen

Tambahan tiga poin ini membuat posisi Bologna melesat ke peringkat ke-8 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 36 poin dari 26 pertandingan. Sementara itu, Udinese harus tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 32 poin.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Bologna sebelum mereka kembali berlaga di babak play-off babak 16 besar Liga Eropa melawan Brann pada tengah pekan ini. Di sisi lain, persaingan scudetto masih didominasi Inter Milan yang kokoh di puncak dengan 64 poin, unggul 10 angka dari AC Milan di posisi kedua.

Susunan Pemain

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Sohm, Pobega; Orsolini (Bernardeschi 56′), Castro, Rowe (Cambiaghi 56′).

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Solet (Bertola 10′), Kristensen; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Buksa (Ekkelenkamp 71′).

