Liverpool (Lampost.co)–Manchester City berhasil memetik kemenangan krusial dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim 2025/2026. Bertandang ke markas Liverpool di Stadion Anfield, Minggu (8/2/2026) malam, The Citizens sukses membalikkan keadaan untuk menang tipis 2-1.

Pertandingan berjalan sangat sengit sejak menit awal. Manchester City lewat kapten Bernardo Silva mencoba mendominasi penguasaan bola.

Namun pertahanan Liverpool yang Alisson Becker galang tampil sangat solid di babak pertama. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Drama Free-kick Szoboszlai dan Balasan City

Memasuki babak kedua, publik Anfield bergemuruh pada menit ke-74. Dominik Szoboszlai melepaskan tembakan bebas melengkung yang fantastis dari jarak 30 meter.

Bola yang meluncur deras gagal kiper City, Gianluigi Donnarumma, halau dan bersarang di pojok atas gawang. Liverpool unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, skuad asuhan Pep Guardiola meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya terlihat pada menit ke-84.

Berawal dari flick sundulan Erling Haaland, Bernardo Silva berhasil menyelinap di antara bek Liverpool dan melepaskan tendangan voli yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Gol Perdana Haaland di Anfield dan Kartu Merah

Puncak drama terjadi di masa injury time. Pada menit ke-90+3, wasit menunjuk titik putih karena menganggap Alisson Becker menjatuhkan Matheus Nunes di kotak terlarang. Erling Haaland yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna.

Ini merupakan gol pertama Haaland di Anfield sepanjang kariernya di Liga Inggris, sekaligus memastikan kemenangan City 2-1. Sebelum laga usai, tensi memanas yang mengakibatkan Dominik Szoboszlai harus menerima kartu merah langsung setelah terlibat friksi dengan pemain City. VAR sempat meninjau insiden tersebut namun tetap mengonfirmasi keputusan wasit.

Klasemen Sementara Liga Inggris 2026

Kemenangan ini membuat Manchester City tetap menempel ketat Arsenal di puncak klasemen. City berada di posisi kedua dengan 50 poin dari 25 pertandingan, terpaut enam angka dari Arsenal. Sementara itu, Liverpool tertahan di peringkat keenam dengan 39 poin.

Susunan pemain:

Liverpool: Alisson Becker, Alexander-Arnold, Konate, Quansah, Robertson, Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Ekitike, Gakpo.

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Guehi, Gvardiol, Rodri, Nunes, Bernardo Silva, Foden, Cherki, Haaland.