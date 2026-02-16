Oxford (Lampost.co)–Sunderland sukses memastikan satu tempat di putaran kelima Piala FA 2025/2026 setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Oxford United. Bertandang ke Kassam Stadium, Minggu (15/2/2026) malam, gol tunggal kemenangan tim tamu lahir melalui eksekusi penalti Habib Diarra di babak pertama.

Pertandingan yang mempertemukan tim kasta tertinggi Premier League melawan penghuni Championship ini berjalan cukup ketat sejak menit awal. Oxford United, yang sedang berjuang di zona bawah klasemen Championship, tampil sangat disiplin demi membendung agresivitas lini serang Sunderland yang musim ini menunjukkan performa impresif di papan tengah Premier League.

Jalannya Pertandingan

Sunderland mendominasi penguasaan bola mencapai 54 persen sepanjang laga. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-32. Pelanggaran keras pemain bertahan Oxford di dalam kotak terlarang membuat wasit menunjuk titik putih. Habib Diarra yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna, mengirim bola ke pojok bawah gawang yang gagal kiper Matt Ingram jangkau.

Memasuki babak kedua, The U’s mencoba bangkit untuk mengejar ketinggalan. Pelatih Oxford melakukan sejumlah pergantian pemain, termasuk memasukkan Mark Harris dan Ole Romeny untuk menambah daya dobrak. Namun, pertahanan Sunderland di bawah komando Luke O’Nien tampil sangat solid dan sulit tertembus.

Tuan rumah mendapat beberapa peluang emas melalui sepakan jarak jauh Cameron Brannagan. Namun kiper Sunderland, Robin Roefs, tampil sigap dengan melakukan penyelamatan krusial. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 untuk keunggulan Sunderland tidak berubah.

Statistik dan Posisi Klasemen

Kemenangan ini membawa Sunderland asuhan pelatih mereka saat ini melaju ke babak 16 besar atau putaran kelima Piala FA. Fokus The Black Cats kini kembali ke Premier League, di mana mereka menempati posisi ke-11 klasemen sementara. Sebaliknya, bagi Oxford United, kekalahan ini membuat mereka harus segera mengalihkan fokus total untuk bertahan di Championship, mengingat posisi mereka yang saat ini terpuruk di peringkat ke-23.

Hasil ini sekaligus memperpanjang tren negatif Oxford United yang belum berhasil mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Susunan Pemain:

Oxford United: Ingram; Spencer, Makosso, Brown, Currie; Vaulks, Brannagan, Mills; Donley, Jeon Jin-Woo, Lankshear.

Sunderland: Robin Roefs; Trai Hume, Mukiele, O’Nien, Dennis Cirkin; Geertruida, Talbi, Habib Diarra; Enzo Le Fee, Romaine Mundle, Wilson Isidor.