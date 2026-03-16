Jakarta (Lampost.co)–Persija Jakarta harus puas berbagi satu poin setelah ditahan imbang Dewa United dengan skor 1-1 dalam laga tunda pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (15/3/2026) malam, menyisakan kekecewaan bagi kubu tuan rumah akibat kegagalan eksekusi penalti pada menit-menit akhir.

Hasil imbang ini membuat Macan Kemayoran tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 52 poin. Skuad asuhan Mauricio Souza tersebut gagal memanfaatkan momentum untuk mendekati Borneo FC di posisi kedua dan Persib Bandung yang masih kokoh di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Persija Jakarta langsung mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan motor serangan Jean Mota dan kecepatan Witan Sulaeman di sisi sayap, Persija berkali-kali menggempur pertahanan Banten Warriors. Namun, kedisiplinan barisan belakang Dewa United di bawah komando Risto Mitrevski sempat membuat lini depan tuan rumah frustrasi.

Kebuntuan akhirnya pecah di masa injury time babak pertama. Pada menit ke-45+4, striker andalan Persija, Maxwell Souza, berhasil menyundul bola masuk ke gawang Sonny Stevens memanfaatkan umpan silang akurat Maciej Gajos. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Dewa United melakukan perubahan strategi dengan memasukkan Alexis Messidoro. Keputusan pelatih Jan Olde Riekerink terbukti jitu. Pada menit ke-55, Messidoro berhasil menyamakan kedudukan lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang gagal Andritany Ardhiyasa halau. Skor berubah menjadi 1-1.

Drama Penalti Menit Akhir

Persija mendapatkan peluang emas untuk mengunci kemenangan pada menit ke-88 setelah wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran terhadap Gustavo Almeida di area terlarang. Maxwell Souza yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugas setelah tendangannya berhasil Sonny Stevens tepis dengan gemilang.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor imbang 1-1 tidak berubah. Bagi Dewa United, tambahan satu poin ini cukup untuk mengamankan posisi mereka di peringkat kesembilan klasemen dengan total 34 poin.

Persaingan Papan Atas makin Sengit

Kegagalan Persija meraih poin penuh di kandang menjadi sinyal waspada bagi tim Ibu Kota. Dengan kompetisi musim 2025/2026 yang menyisakan beberapa pertandingan krusial, Rizky Ridho dan kawan-kawan harus tampil lebih klinis jika ingin menjaga peluang meraih gelar juara.

Laga selanjutnya bagi Persija Jakarta akan menjadi ujian berat mengingat jeda kompetisi segera memasuki periode FIFA Matchday dan libur Lebaran, sebelum kembali bergulir pada awal April 2026 mendatang.