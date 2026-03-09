Lyon (Lampost.co)–Upaya Olympique Lyon menembus posisi tiga besar klasemen Ligue 1 musim 2025/2026 kembali menemui jalan terjal. Dalam laga pekan ke-25 di Groupama Stadium, Senin (9/3/2026) dini hari WIB, tuan rumah harus puas bermain imbang 1-1 dengan tim promosi yang tengah naik daun, Paris FC.

Hasil ini menjadi sorotan tajam bagi skuad asuhan Paulo Fonseca. Meskipun berhasil menghindari kekalahan keempat secara beruntun di semua kompetisi, satu poin di kandang sendiri menjadi kerugian besar bagi Les Gones dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions musim depan.

Jalannya Pertandingan

Lyon mendominasi penguasaan bola sejak awal laga dengan formasi 3-4-2-1 yang mengandalkan lebar lapangan. Namun, Paris FC yang tampil disiplin justru berhasil mencuri keunggulan lebih dahulu. Marshall Munetsi, rekrutan musim dingin Les Bleus, kembali menunjukkan ketajaman dengan membobol gawang Dominik Greif di babak pertama. Munetsi memanfaatkan kelengahan lini belakang Lyon yang tanpa sejumlah pilar akibat cedera.

Memasuki babak kedua, Paulo Fonseca melakukan sejumlah perubahan taktis untuk meningkatkan intensitas serangan. Tekanan bertubi-tubi Lyon baru membuahkan hasil di masa injury time.

Corentin Tolisso muncul sebagai penyelamat melalui eksekusi penalti yang tenang setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Krisis Lini Belakang Lyon

Kegagalan Lyon meraih poin penuh tidak lepas dari badai cedera yang menghantam skuad mereka. Nama-nama kunci seperti Malick Fofana, Diego Moreira, dan Ernest Nuamah harus absen, memaksa Fonseca melakukan eksperimen di sektor sayap dan pertahanan. Meski Tolisso tampil gemilang sebagai jenderal lapangan tengah, kreativitas Lyon di sepertiga akhir lapangan terlihat menurun drastis daripada awal musim.

Update Klasemen Ligue 1 Maret 2026

Tambahan satu poin membuat Lyon tertahan di peringkat keempat dengan koleksi 45 poin dari 25 pertandingan. Mereka kini tertinggal satu poin dari Olympique Marseille di posisi ketiga dan delapan poin dari RC Lens di peringkat kedua.

Sementara itu, posisi puncak masih dalam penguasaan Paris Saint-Germain (PSG). Raksasa Paris tersebut memimpin klasemen dengan 57 poin, unggul empat angka dari Lens. PSG yang baru saja menang tipis 1-0 atas Le Havre pekan lalu, tampak makin dekat untuk mempertahankan gelar juara mereka di musim 2025/2026.

Fokus ke Europa League

Setelah hasil imbang ini, Lyon tidak punya banyak waktu untuk meratap. Mereka harus segera mengalihkan fokus ke ajang Europa League. Berdasarkan hasil undian babak 16 besar, Les Gones akan menghadapi tantangan berat melawan wakil Spanyol, Celta Vigo.