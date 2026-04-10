Jakarta (Lampost.co)–Kompetisi kasta kedua Eropa, Liga Europa, telah menyelesaikan seluruh pertandingan leg pertama babak perempat final, Jumat (10/4/2026) dini hari WIB. Hasil mengejutkan tercipta di Jerman saat SC Freiburg tampil perkasa. Sedangkan raksasa Portugal, FC Porto, harus puas dengan hasil imbang setelah mengalami nasib sial di kandang sendiri.

Freiburg Tampil Digdaya, Celta Vigo Terpuruk

Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion Europa-Park, SC Freiburg menunjukkan dominasi total atas wakil Spanyol, Celta Vigo. Skuad asuhan Christian Streich tersebut sukses mengunci kemenangan telak 3-0.

Aksi bintang Freiburg, Vincenzo Grifo, membuka pesta gol tuan rumah. Menyusul kemudian gol Jan-Niklas Beste. Bek senior Matthias Ginter melengkapi penderitaan Celta Vigo lewat gol ketiga yang memastikan keunggulan nyaman bagi tim Jerman tersebut.

Dengan hasil ini, Freiburg berada di atas angin. Mereka hanya perlu menghindari kekalahan dengan selisih lebih dari dua gol pada leg kedua nanti untuk mengamankan tiket ke semifinal. Di sisi lain, Celta Vigo mengemban misi mustahil karena wajib menang dengan selisih empat gol saat berganti peran menjadi tuan rumah pekan depan.

Drama Gol Bunuh Diri di Stadion do Dragao

Nasib berbeda menimpa FC Porto. Menjamu wakil Inggris, Nottingham Forest, di Stadion do Dragao, raksasa Portugal tersebut harus puas berbagi angka setelah laga berakhir imbang 1-1.

Porto sebenarnya sempat memegang kendali permainan dan unggul lebih dahulu melalui gol William Gomes. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata sirna akibat kesalahan fatal. Bek muda Martim Fernandes melakukan gol bunuh diri yang membuat kedudukan menjadi seimbang.

Skor imbang ini membuat duel di leg kedua akan berjalan sangat panas. Baik Porto maupun Nottingham Forest wajib meraih kemenangan mutlak saat bertanding di Stadion City Ground, Nottingham, pekan depan, guna menentukan siapa yang berhak melaju ke babak empat besar.

Persaingan Sengit di Laga Lain

Selain dua laga di atas, pertempuran di Semenanjung Iberia juga berakhir tanpa pemenang. Braga yang menjamu Real Betis di Stadion Municipal harus puas dengan skor identik 1-1. Sementara itu, satu-satunya tim tamu yang berhasil memetik kemenangan meyakinkan adalah Aston Villa, yang sukses membungkam Bologna dengan skor 3-1 di Italia.

Hasil Lengkap Leg Pertama Perempat Final Liga Europa:

SC Freiburg 3 – 0 Celta Vigo

FC Porto 1 – 1 Nottingham Forest

SC Braga 1 – 1 Real Betis

Bologna 1 – 3 Aston Villa

Seluruh tim kini bersiap melakoni laga penentuan pada leg kedua yang akan berlangsung pekan depan. Dengan margin skor yang beragam, drama perebutan tiket semifinal Liga Europa musim ini masih sangat terbuka bagi tim-tim besar yang tersisa.