Bandung (Lampost.co)–Persaingan memperebutkan gelar juara BRI Super League 2025/2026 makin mengerucut pada dua kuda pacu utama. Hingga pekan ke-26, Persib Bandung masih kokoh menduduki posisi puncak klasemen setelah berhasil mendulang poin penuh di markas Semen Padang FC. Namun, keberhasilan ini tidak membuat sang juru taktik, Bojan Hodak, merasa jemawa.

Kemenangan tipis tim peringkat kedua, Borneo FC Samarinda, atas Madura United FC membuat selisih poin di papan atas tetap terjaga ketat. Di sisi lain, rival abadi Persib, Persija Jakarta, justru harus tertunduk lesu setelah ditumbangkan Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam laga pekan yang sama.

Fokus Penuh Menghadapi Delapan Laga Sisa

Bojan Hodak menegaskan meskipun Persib saat ini memegang keunggulan poin yang cukup signifikan atas tim-tim seperti Persija, perburuan gelar juara masih jauh dari kata usai. Masih ada delapan pertandingan sisa yang harus Persib selesaikan dengan konsistensi tinggi. Pelatih asal Kroasia tersebut sangat mewaspadai potensi kejutan dari Borneo FC yang kini diasuh Fabio Lefundes.

“Masih banyak pertandingan. Bagus mungkin kami punya keunggulan lebih dari Persija, tapi belum ada yang terjadi. Selisih kami dengan Borneo FC masih empat poin, jadi kami hanya perlu fokus pada pertandingan selanjutnya,” ujar Hodak mengutip laman resmi Ileague.id.

Baginya, selisih empat poin bukanlah jarak yang aman jika timnya terpeleset dalam satu atau dua pertandingan. Oleh karena itu, menjaga mentalitas kemenangan di setiap laga menjadi harga mati bagi skuad berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Menjaga Keangkeran Stadion GBLA Kontra Bali United

Ujian berat selanjutnya bagi Persib akan tersaji pada pekan ke-27, Minggu (12/4/2026). Persib akan menjamu Bali United FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Laga ini akan berjalan sengit mengingat catatan mentereng Persib di kandang musim ini.

Dari 13 laga kandang, Persib menyapu bersih semuanya dengan kemenangan. Statistik pertahanan mereka pun sangat impresif dengan mencetak 25 gol dan baru kebobolan satu gol saja di GBLA. Namun, Bojan Hodak enggan meremehkan tim lawan meski mereka memiliki rekor kandang yang sempurna.

“Untuk Bali United, saya harus lihat mereka dulu. Saya belum tahu bagaimana mereka bermain. Saya akan menonton laga mereka pada akhir pekan ini dan setelah itu baru kami membuat rencana,” ujarnya dengan sangat hati-hati.

Ancaman Nyata dari Serdadu Tridatu

Kewaspadaan Hodak bukan tanpa alasan. Bali United di bawah asuhan Johnny Jansen baru saja menunjukkan taringnya dengan melumat PSBS Biak lewat skor telak 6-1. Kemenangan besar tersebut menjadi sinyal bahaya bagi lini belakang Persib.

Nama Joao Ferrari masuk daftar pemain yang harus mendapat kawalan ketat barisan pertahanan Persib. Bek yang rajin mencetak gol tersebut baru saja membukukan brace ke gawang PSBS Biak. Jika Persib tidak disiplin, rekor pertahanan apik mereka di GBLA bisa saja ternoda oleh agresivitas serangan Serdadu Tridatu.

Pertandingan di Bandung nanti akan menjadi magnet bagi para pencinta sepak bola nasional. Strategi Bojan Hodak akan diadu dengan ketajaman lini serang Bali United yang sedang dalam performa terbaiknya.