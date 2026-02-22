Jakarta (Lampost.co)–Persija Jakarta terus menjaga asa dalam perburuan gelar juara BRI Super League 2025/2026 setelah memetik kemenangan krusial atas PSM Makassar. Bertanding di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (20/2/2026) malam, skuad Macan Kemayoran menyudahi perlawanan Juku Eja dengan skor tipis 2-1.

Pertandingan pekan ke-22 ini berlangsung dalam atmosfer yang unik karena bertepatan dengan suasana bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kick-off yang mulai pukul 20.30 WIB memberikan energi ekstra bagi kedua tim yang baru saja menyelesaikan ibadah berbuka puasa.

Jalannya Pertandingan

Persija Jakarta langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Ketidakhadiran Rizky Ridho di lini belakang akibat akumulasi kartu kuning sempat membuat barisan pertahanan tuan rumah sedikit goyah di awal laga. Namun, kematangan Andritany Ardhiyasa di bawah mistar mampu meredam tekanan awal dari tim asuhan Mauricio Souza.

Gol pembuka Persija lahir pada menit ke-30. Alaaeddine Ajaraie, penyerang tajam asal Maroko, berhasil menyambut umpan silang akurat Allano Lima dengan sundulan terarah yang gagal kiper PSM, Reza Arya Pratama, jangkau. Stadion JIS bergemuruh merayakan keunggulan tuan rumah.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. PSM Makassar memberikan respons cepat pada menit ke-36. Berawal dari bola liar hasil sepakan Rizky Eka, Sheriddin Boboev yang berdiri bebas di depan gawang sukses menceploskan bola untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor ini bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persija meningkatkan intensitas serangan. Momen penentu terjadi pada menit ke-67 melalui sebuah kesalahan fatal di lini pertahanan PSM.

Kiper Reza Arya melakukan blunder saat mencoba mendistribusikan bola setelah menerima backpass dari Yuran Fernandes. Sapuan bola yang tidak sempurna justru jatuh tepat di depan Maxwell Souza.

Tanpa ampun, Maxwell langsung menyundul bola ke gawang yang sudah kosong melompong. Gol tersebut membawa Persija kembali memimpin 2-1. Di sisa waktu pertandingan, PSM mencoba mengejar ketinggalan, namun pertahanan disiplin yang digalang duet bek tengah Persija berhasil mengamankan keunggulan hingga laga usai.

Posisi Klasemen dan Rekor di JIS

Dengan tambahan tiga poin ini, Persija Jakarta kini mengoleksi 47 poin dari 22 pertandingan. Hasil ini membuat mereka melesat ke peringkat kedua klasemen sementara, menyamai poin Persib Bandung yang berada di puncak (namun Persib masih menyisakan dua tabungan pertandingan). Persaingan menuju takhta juara musim 2025/2026 akan makin sengit hingga akhir musim.

Sebaliknya, kekalahan ini membuat PSM Makassar masih tertahan di peringkat ke-13 dengan koleksi 23 poin. Juku Eja harus segera bangkit untuk menjauh dari kejaran zona degradasi yang saat ini berisi Semen Padang dan Persijap Jepara.

Kemenangan ini juga memperpanjang rekor impresif Persija Jakarta yang belum terkalahkan saat bermain di Jakarta International Stadium sepanjang musim ini. Atmosfer JIS terbukti menjadi benteng kokoh bagi Macan Kemayoran dalam melumat lawan-lawannya.

Susunan Pemain:

Persija Jakarta: Andritany Ardhiyasa (GK/C); Muhammad Ferarri, Ondrej Kudela, Hansamu Yama; Rio Fahmi, Maciej Gajos, Ramon Bueno, Firza Andika; Allano Lima, Alaaeddine Ajaraie, Maxwell Souza.

PSM Makassar: Reza Arya Pratama (GK); Yuran Fernandes, Aloisio Neto, Syahrul Lasinari; Victor Luiz, Ananda Raehan, Akbar Tanjung, Rizky Eka Pratama; Gledson, Sheriddin Boboev, Tito Okello.