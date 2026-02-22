Jepara (Lampost.co)–Persijap Jepara sukses mengamankan tiga poin penting dalam upaya mereka lolos dari zona degradasi setelah menumbangkan raksasa Jawa Timur, Persebaya Surabaya, pada laga lanjutan pekan ke-22 BRI Super League 2025/2026.

Bertanding di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (21/2/2026) malam, tim asuhan Mario Lemos menang meyakinkan 3-1. Penyerang asing Persijap, Iker Guarrotxena, menjadi aktor utama kemenangan melalui dua golnya pada menit ke-32 dan 90+11. Satu gol tambahan tuan rumah lewat Alexis Gomez pada menit ke-71.

Persebaya Surabaya sebenarnya mendominasi penguasaan bola, namun hanya mampu mencetak satu gol balasan melalui eksekusi penalti Bruno Moreira pada masa injury time (90+4). Kekalahan ini membuat Bajul Ijo tertahan di papan atas, sedangkan Persijap mulai mendekati zona aman.

Jalannya Pertandingan

Tampil di depan pendukung sendiri, Persijap menunjukkan determinasi tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Strategi serangan balik cepat yang Mario Lemos terapkan terbukti efektif merepotkan barisan pertahanan Persebaya yang dikawal Risto Mitrevski.

Gol pembuka tercipta pada menit ke-32. Memanfaatkan umpan silang matang dari sisi sayap, Iker Guarrotxena berhasil melepaskan tendangan keras yang gagal kiper Ernando Ari antisipasi. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya gedor. Namun, Persijap justru menggandakan keunggulan pada menit ke-71 melalui sepakan akurat Alexis Gomez setelah memanfaatkan kesalahan transisi lawan.

Kartu Merah dan Drama Injury Time

Ketegangan meningkat di sepuluh menit terakhir. Persebaya harus bermain dengan 10 orang setelah Rachmat Irianto menerima kartu merah langsung pada menit ke-86 akibat pelanggaran keras terhadap pemain tengah Persijap.

Meskipun kekurangan pemain, Persebaya sempat memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 melalui penalti Bruno Moreira pada menit ke-90+4. Harapan untuk menyamakan kedudukan pupus setelah Guarrotxena mencetak gol keduanya di penghujung laga (90+11), sekaligus mengunci kemenangan 3-1 untuk Laskar Kalinyamat.

Komentar Pelatih

Pelatih Persijap, Mario Lemos, memuji kerja keras anak asuhnya. “Hasil ini adalah modal penting bagi kami untuk menghadapi laga tandang melawan Bali United pekan depan. Kami harus konsisten untuk keluar dari zona bawah,” ujarnya usai pertandingan.

Di sisi lain, Bernardo Tavares mengakui keunggulan strategi tuan rumah. “Kami membuat banyak kesalahan dalam transisi bertahan. Persijap bermain sangat efisien hari ini,” kata pelatih asal Portugal tersebut.

Posisi Klasemen Sementara

Dengan hasil ini, Persijap Jepara naik ke peringkat 16 klasemen sementara dengan koleksi 18 poin, menyamai perolehan poin PSBS Biak yang berada satu tingkat di atas mereka. Sementara itu, Persebaya Surabaya masih tertahan di peringkat ke-5 dengan 35 poin, tertinggal dari persaingan ketat di empat besar klasemen BRI Super League 2025/2026.