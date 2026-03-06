Jepara (Lampost.co)–Duel sengit bertajuk derbi Jawa Tengah antara Persijap Jepara dan Persis Solo pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 berakhir tanpa pemenang. Bertanding di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Kamis (5/3/2026) malam, kedua tim harus puas berbagi angka setelah laga berakhir dengan skor imbang 0-0.

Hasil ini tidak banyak mengubah posisi kedua tim yang tengah berjuang menjauh dari ancaman degradasi. Persijap kini tertahan di peringkat ke-15 dengan 20 poin. Sedangkan Laskar Sambernyawa masih terpuruk di posisi ke-17 klasemen sementara dengan raihan 17 poin.

Jalannya Pertandingan dan Drama VAR

Sejak peluit babak pertama berbunyi, tensi tinggi langsung tersaji. Persijap yang tampil di depan pendukung sendiri mencoba mengambil inisiatif serangan melalui legiun asing mereka, Lucas Morelatto dan Iker Guarrotxena. Namun, barisan pertahanan Persis di bawah komando Kadek Raditya tampil cukup disiplin meredam agresivitas tuan rumah.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Drama terjadi pada menit ke-50 saat wasit sempat mengeluarkan kartu merah untuk bek Persijap, Jose Luis Rubio, setelah terlibat insiden dengan Roman Paparyga. Namun, setelah melakukan peninjauan melalui video assistant referee (VAR), wasit membatalkan keputusan tersebut dan hanya memberikan kartu kuning karena kontak dianggap tidak disengaja.

Petaka bagi Laskar Kalinyamat benar-benar datang pada menit ke-78. Rubio kembali melakukan pelanggaran keras terhadap Paparyga. Kali ini, wasit yang kembali berkonsultasi dengan VAR tidak ragu mengeluarkan kartu merah langsung. Persijap pun terpaksa bermain dengan 10 orang di sisa waktu pertandingan.

Persis Gagal Manfaatkan Keunggulan Pemain

Unggul jumlah pemain membuat pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, memasukkan tenaga baru seperti Alfriyanto Nico untuk menambah daya gedor. Laskar Sambernyawa membombardir pertahanan tuan rumah pada menit-menit akhir.

Tim tamu mendapat peluang emas melalui sundulan Dejan Tumbas dan tendangan jarak dekat Abu Kamara. Namun kiper Persijap, M. Ardiansyah, tampil heroik dengan melakukan sejumlah penyelamatan krusial.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor kacamata tidak berubah. Skor 0-0 menjadi hasil yang menyesakkan bagi Persis Solo yang gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meraih poin penuh di kandang lawan.

Kericuhan Suporter Pascalaga

Sayangnya, pertandingan yang berjalan ketat ini ternoda oleh insiden di luar teknis. Berdasarkan laporan terjadi gesekan antar-kelompok suporter di luar Stadion Gelora Bumi Kartini setelah laga usai.

Aksi saling lempar batu dan botol sempat terjadi saat rombongan suporter tim tamu hendak meninggalkan area stadion. Aparat keamanan bergerak cepat untuk mengendalikan situasi, namun beberapa suporter mengalami luka ringan akibat insiden tersebut.

Susunan Pemain

Persijap Jepara (4-2-3-1): M. Ardiansyah; Rahmat Hidayat, Jose Luis Rubio, Diogo Brito, Firman Ramadhan; Wahyudi Hamisi, Borja Martinez; Lucas Morelatto, Borja Herrera, Carlos Franca; Iker Guarrotxena

Pelatih: Mario Lemos

Persis Solo (4-4-2): M. Riyandi; Eky Taufik, Luka Domancic, Kadek Raditya, Dusan Mijic; Anrei Alba, Zanadin Fariz, Roman Paparyga, Alfriyanto Nico; Abu Kamara, Dejan Tumbas

Pelatih: Milomir Seslija