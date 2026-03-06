Kediri (Lampost.co)–Persik Kediri berhasil mengamankan tiga poin krusial dalam lanjutan pekan ke-24 BRI Super League musim 2025/2026. Berlaga di Stadion Brawijaya pada Kamis (5/3/2026) malam, tim berjuluk Macan Putih sukses menundukkan tamunya, PSBS Biak, dengan skor tipis 2-1 melalui skema comeback dramatis.

Kemenangan ini sekaligus mengakhiri paceklik hasil positif yang sempat dialami Persik dalam beberapa laga terakhir. Tambahan tiga angka membawa tim asuhan Marcos Reina Torres merangkak naik ke posisi 12 klasemen sementara dengan koleksi 29 poin dari 24 pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Sejak wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto, meniup peluit babak pertama, Persik Kediri langsung mengambil inisiatif serangan. Ezra Walian dan kolega berkali-kali menekan pertahanan Badai Pasifik. Namun disiplinnya barisan belakang PSBS yang digalang Nurhidayat membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, kejutan terjadi pada menit ke-48. Melalui serangan cepat, penyerang PSBS Biak, Ruyery Blanco, berhasil memperdaya penjaga gawang Leo Navacchio. Gol tersebut sontak membungkam publik Brawijaya dan membawa tim tamu unggul 1-0.

Tersentak oleh gol cepat tersebut, Persik Kediri meningkatkan intensitas serangan. Terjadi perubahan strategi dengan masuknya tenaga baru di lini depan.

Upaya pantang menyerah Macan Putih akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-79. Bek tengah Al Hamra Hehanussa mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola rebound hasil sundulan Jose Enrique. Skor berubah menjadi imbang 1-1.

Momentum kemenangan Persik datang di penghujung laga. Pada menit ke-88, Muhamad Firly yang ikut membantu serangan sukses mengonversi kemelut di depan gawang menjadi gol. Skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga laga usai.

Situasi Klasemen dan Keamanan

Bagi PSBS Biak, kekalahan ini makin membenamkan mereka di zona degradasi. Tim asal Papua tersebut kini tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 18 poin, terpaut tipis dari Persis Solo dan Semen Padang di dasar klasemen.

Pertandingan dengan 1.611 penonton ini berlangsung aman dan kondusif. Polres Kediri Kota bersama unsur TNI mengerahkan sedikitnya 355 personel gabungan untuk mengawal jalannya laga dengan sistem pengamanan zonasi sesuai dengan regulasi terbaru tahun 2026.

Susunan Pemain:

Persik Kediri: Leo Navacchio (GK), Hamra Hehanussa, Francisco Pereira, M. Firly, Rifqy Ray, Adrian Luna Retamar, Imanol Garcia, Jon Toral, Ernesto Gomez, Ezra Walian, Jose Enrique. Pelatih: Marcos Reina Torres.

PSBS Biak: Aldo Geraldo (GK), Myeonghyeong Hwang, Nurhidayat, Sandro Sene, Ruyery Alfonso, Luquinhas, Eduardo, Damianus Putra, Pablo Andrade, Heri Susanto. Pelatih: Emral Abus.