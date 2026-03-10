Stoke-On-Trent (Lampost.co)–Sejarah besar tercipta di Stadion Vale Park pada Minggu (8/3/2026). Tim papan bawah League One, Port Vale, secara mengejutkan menyingkirkan tim Liga Primer Inggris, Sunderland, dengan skor tipis 1-0 pada putaran kelima FA Cup musim 2025/2026.

Kemenangan heroik ini membawa klub berjuluk The Valiants tersebut melaju ke perempat final FA Cup untuk pertama kalinya dalam 72 tahun atau sejak terakhir kali mereka mencapainya pada tahun 1954.

Gol Tunggal Ben Waine

Pahlawan kemenangan Port Vale malam itu adalah penyerang asal Selandia Baru, Ben Waine. Gol tunggal yang menggetarkan seisi stadion tercipta pada menit ke-28 melalui sundulan tajam setelah memanfaatkan skema tendangan sudut yang matang. Waine, yang terkenal sebagai penggemar Newcastle United sejak kecil, tampak sangat emosional merayakan golnya ke gawang rival abadi klub idolanya tersebut.

Sunderland, yang saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen Liga Primer Inggris, sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan. Tim asuhan Regis le Bris terus menekan sepanjang babak kedua melalui aksi Enzo le Fee dan Chris Rigg. Namun, barisan pertahanan Port Vale di bawah pimpinan Jesse Debrah tampil sangat solid.

Penampilan Gemilang Joe Gauci

Kunci keberhasilan Port Vale mempertahankan keunggulan juga terletak pada performa luar biasa penjaga gawang mereka, Joe Gauci. Kiper internasional Australia tersebut melakukan setidaknya empat penyelamatan krusial. Termasuk menepis sundulan keras Dan Ballard di masa injury time yang hampir memaksa laga berlanjut ke babak tambahan.

Komentar Pelatih

Manajer Port Vale, Jon Brady, mengaku hampir tidak percaya dengan pencapaian anak asuhnya. Brady menyebut kemenangan ini sebagai bukti semangat juang bisa mengalahkan perbedaan kasta liga.

“Kami tahu kami adalah underdog, tapi hari ini 12.000 pendukung kami memberikan energi yang luar biasa. Ben Waine berada di posisi yang tepat, dan pertahanan kami bermain dengan hati. Ini adalah hari yang tidak akan dilupakan oleh siapa pun di Burslem,” ujar Jon Brady dalam sesi konferensi pers usai laga.

Di sisi lain, manajer Sunderland, Regis le Bris, mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengakui timnya kurang tajam dalam penyelesaian akhir dan terlalu banyak membuang peluang di depan gawang.

Kini, Port Vale bergabung dengan tim-tim raksasa seperti Manchester City, Arsenal, Liverpool, dan Chelsea di babak delapan besar. Drawing perempat final FA Cup 2026 akan segera berlangsung dan seluruh pendukung The Valiants kini menanti dengan antusias siapa lawan mereka selanjutnya di perjalanan ajaib ini.

Susunan Pemain

Port Vale: Joe Gauci, Jordan Lawrence-Gabriel, Tyler Magloire, Jesse Debrah, Liam Gordon, Funso Ojo, Ethon Archer, Dajaune Brown, Ben Waine.

Sunderland: Robin Roefs, Trai Hume, Luke ONien, Dan Ballard, Reinildo Mandava, Habib Diarra, Enzo Le Fee, Chris Rigg, Nilson Angulo, Eliezer Mayenda.

