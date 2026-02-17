Lisbon (Lampost.co)–Real Madrid akan bertandang ke markas Benfica dalam laga leg pertama babak play-off fase gugur Liga Champions 2025/2026 di Estadio da Luz, Rabu (18/2/2026), pukul 03.00 WIB. Laga ini menjadi panggung balas dendam bagi El Real setelah kekalahan menyakitkan di fase liga bulan lalu.

Pertemuan Penuh Gengsi

Hanya berselang tiga pekan setelah duel dramatis di fase liga yang berakhir 4-2 untuk kemenangan Benfica, kedua tim kembali bertemu berdasarkan hasil undian play-off. Kekalahan pada akhir Januari lalu, yang diwarnai gol telat kiper Benfica Anatoliy Trubin, memaksa Real Madrid harus melewati jalur play-off untuk mengamankan tiket babak 16 besar.

Pertarungan ini juga menjadi ajang reuni bagi pelatih Benfica, Jose Mourinho, dengan mantan klubnya. The Special One terbukti masih memiliki taji setelah berhasil membawa Benfica bangkit dari dasar klasemen fase liga hingga menembus babak gugur dengan performa impresif di kandang.

Real Madrid Krisis Lini Belakang

Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menghadapi tantangan besar karena badai cedera dan sanksi pemain. Jude Bellingham akan absen karena cedera otot kaki, sedangkan bek tengah andalan Eder Militao masih dalam masa pemulihan tendon.

Kondisi makin sulit bagi Los Blancos karena Asencio dan Rodrygo dilarang tampil akibat sanksi disiplin dari laga sebelumnya. Namun, Madrid masih bisa bernapas lega karena Kylian Mbappe dalam kondisi bugar dan sedang dalam tren mencetak gol yang tajam, didukung kreativitas Vinicius Jr di sisi sayap.

Kekuatan Benfica

Benfica yang bertindak sebagai tuan rumah berada dalam kepercayaan diri tinggi. Mourinho akan tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang rapat dan serangan balik cepat yang terbukti efektif menghancurkan Madrid sebelumnya. Dukungan penuh sekitar 65 ribu pendukung di Da Luz akan menjadi faktor pembeda dalam laga ini.

Prediksi Susunan Pemain

Benfica (4-3-3): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Florentino Luis, Aursnes, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.

Pelatih: Jose Mourinho

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni; Valverde, Arda Guler, Vinicius Jr; Mbappe.

Pelatih: Alvaro Arbeloa

Head to Head dan Prediksi Skor

Dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi Eropa, kedua tim memiliki catatan yang cukup berimbang. Namun, kekalahan 4-2 Madrid di tempat yang sama bulan lalu menjadi catatan merah yang harus segera Arbeloa perbaiki.

Madrid akan bermain lebih berhati-hati dan tidak terjebak dalam tempo cepat Benfica. Hasil imbang atau kemenangan tipis bagi tim tamu tampaknya cukup realistis mengingat hilangnya beberapa pilar kunci di lini tengah dan belakang.

Prediksi Skor: Benfica 1-1 Real Madrid