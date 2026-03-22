Nice (Lampost.co)–Paris Saint-Germain (PSG) menunjukkan taringnya sebagai calon kuat juara Ligue 1 musim 2025/2026. Bertandang ke markas OGC Nice di Stadion Allianz Riviera, Minggu (22/3/2026a) dini hari WIB, Les Parisiens membawa pulang poin penuh setelah menang telak 4-0.

Kemenangan meyakinkan ini sekaligus memastikan posisi PSG kembali ke puncak klasemen sementara Liga Prancis. Skuad asuhan Luis Enrique kini mengoleksi 60 poin dari 26 pertandingan. Mereka menggeser Lens yang sebelumnya sempat memimpin dengan selisih satu poin namun sudah memainkan satu laga lebih banyak.

Dominasi PSG sudah terlihat sejak peluit pertama berbunyi. Mengandalkan motor serangan seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Warren Zaire-Emery, PSG mengurung pertahanan tuan rumah dengan penguasaan bola yang mencapai lebih dari 80 persen di awal laga. Meski begitu, kebuntuan baru pecah di penghujung babak pertama.

Jalannya Pertandingan dan Drama Kartu Merah

Gol pembuka PSG lahir pada menit ke-42 melalui titik putih. Pelanggaran handball bek Nice, Hicham Boudaoui, membuat wasit menunjuk penalti. Nuno Mendes yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, mengecoh kiper Yehvann Diouf.

Memasuki babak kedua, PSG tidak menurunkan intensitas serangan. Hanya empat menit setelah babak kedua mulai, Desire Doue menggandakan keunggulan tim tamu setelah memaksimalkan assist matang dari lini tengah. Skor 2-0 membuat mental pemain Nice mulai goyah.

Kondisi makin sulit bagi tuan rumah setelah Youssouf Ndayishimiye mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-61 akibat tekel keras terhadap Lee Kang-in. Unggul jumlah pemain dapat PSG manfaatkan untuk menambah pundi-pundi gol.

Gol Penutup dan Dominasi Mutlak

Pemain muda yang tengah naik daun, Dro Fernandez, mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-81 melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti. Sang kapten masa depan, Warren Zaire-Emery, akhirnya menutup pesta gol PSG pada menit ke-85 setelah melakukan kerja sama apik satu-dua di jantung pertahanan lawan.

Di sisi lain, kekalahan ini makin membenamkan Nice di posisi ke-15 klasemen. Skuad Claude Puel kini hanya terpaut tipis dari zona degradas. Mereka pun memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka dalam tujuh pertandingan terakhir di liga.

Susunan Pemain

Nice: Yehvann Diouf; Antoine Mendy, Dante, Juma Bah; Jonathan Clauss, Morgan Sanson, Hicham Boudaoui, Youssouf Ndayishimiye, Melvin Bard; Elye Wahi, Sofiane Diop.

Pelatih: Claude Puel.

PSG: Matvey Safonov; Ilya Zabarnyi, Lucas Hernandez, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Senny Mayulu; Lee Kang-In, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia.

Pelatih: Luis Enrique.

Gelandang PSG, Dro Fernandez (kiri), merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Nice pada pertandingan Liga Prancis di Stadion Allianz Riviera, Nice, Sabtu (21/3/2026) waktu setempat. Foto x.com/PSG_inside