Bantul (Lampost.co)–Pertandingan penutup pekan ke-22 BRI Super League 2025/2026 menyajikan drama luar biasa di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2/2026) malam WIB. PSIM Yogyakarta sukses menghindarkan diri dari kekalahan setelah sempat tertinggal tiga gol lebih dahulu dari tamunya, Bali United. Tuan rumah menyudahi laga dengan skor sama kuat 3-3.

Pertandingan yang berlangsung di bawah guyuran lampu stadion ini menjadi pusat perhatian karena bertepatan dengan momen awal Ramadan 1447 Hijriah. Tuan rumah Laskar Mataram awalnya tampak akan kehilangan poin penuh setelah Bali United tampil sangat dominan di babak pertama dan awal babak kedua.

Jalannya Laga

Bali United langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-34 melalui aksi Thijmen Goppel yang memanfaatkan umpan matang Irfan Jaya. Menjelang turun minum, anak asuh Johnny Jansen menggandakan keunggulan lewat sundulan Tim Receveur pada menit 45+3 setelah menerima umpan sepak pojok Joao Ferrari.

Memasuki babak kedua, Bali United seolah akan mengunci kemenangan dengan mudah saat Irfan Jaya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-55 melalui sontekan manis. Skor 3-0 untuk keunggulan Serdadu Tridatu membuat publik Sultan Agung sempat terdiam lesu.

Momentum Kebangkitan Laskar Mataram

Harapan mulai muncul bagi PSIM pada menit ke-65 melalui tendangan roket Savio Sheva dari luar kotak penalti yang gagal kiper Bali United halau. Titik balik pertandingan terjadi pada menit ke-71 ketika bek tengah Bali United, Joao Ferrari, mendapat kartu merah langsung dari wasit usai peninjauan VAR atas pelanggaran keras terhadap Deri Corfe.

Unggul jumlah pemain, skuad asuhan Jean-Paul van Gastel tampil habis-habisan. Tekanan bertubi-tubi akhirnya memaksa kapten Bali United, Ricky Fajrin, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-88 saat mencoba menghalau umpan silang mendatar. Skor pun menipis menjadi 2-3.

Puncak drama terjadi pada masa injury time, tepatnya menit ke-90+1. Bek jangkung asal Argentina, Franco Ramos Mingo, maju membantu serangan dan berhasil menyundul bola masuk ke gawang memanfaatkan assist Nermin Haljeta. Stadion Sultan Agung bergemuruh menyambut skor 3-3 yang bertahan hingga peluit panjang ditiupkan.

Posisi Klasemen Sementara

Hasil imbang ini membuat PSIM Yogyakarta menorehkan catatan tiga kali imbang secara beruntun. Meski demikian, posisi kedua tim di klasemen sementara BRI Super League 2025/2026 tidak berubah signifikan. Laskar Mataram tetap bertengger di peringkat ketujuh dengan koleksi 33 poin dari 22 pertandingan. Sementara itu, Bali United masih tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 29 poin.

Pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel, mengapresiasi mentalitas anak asuhnya yang tidak menyerah meski dalam posisi sulit. Di sisi lain, pelatih Bali United, Johnny Jansen, mengaku sangat kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan tiga gol. Semua itu akibat hilangnya konsentrasi pada menit-menit krusial akhir laga.