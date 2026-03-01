Sleman (Lampost.co)–PSIM Yogyakarta memutus tren negatif setelah menumbangkan PSBS Biak dalam laga pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026. Bertanding di Stadion Maguwoharjo Jumat (27/2/2026) malam, Laskar Mataram sukses membungkus kemenangan meyakinkan dengan skor 4-2.

Kemenangan ini menjadi angin segar bagi anak asuh Jean-Paul van Gastel yang sebelumnya sempat kesulitan meraih poin penuh dalam lima laga terakhir. Sebaliknya, kekalahan ini makin membenamkan PSBS Biak di papan bawah klasemen sementara.

Jalannya Pertandingan

PSIM Yogyakarta langsung tancap gas sejak peluit pertama berbunyi. Hasilnya terlihat pada menit ke-15, Franco Ramos Mingo membuka keunggulan melalui sundulan tajam memanfaatkan umpan silang akurat dari Ezequiel Vidal. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Tersentak oleh gol cepat tersebut, PSBS Biak mencoba keluar menyerang. Usaha Badai Pasifik membuahkan hasil pada menit ke-36 melalui aksi Eduardo Barbosa yang memanfaatkan umpan tarik Luquinhas. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, PSIM Yogyakarta kembali menunjukkan taringnya. Franco Ramos Mingo mencatatkan namanya kembali di papan skor pada menit ke-64 setelah memaksimalkan umpan sepak pojok Ze Valente. Hanya berselang lima menit, giliran Ze Valente yang mencetak gol ketiga PSIM melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti.

PSBS Biak sempat memperkecil ketinggalan menjadi 2-3 pada menit ke-82 melalui gol Ruyery Blanco. Namun, harapan PSBS untuk menyamakan kedudukan pupus setelah Ze Valente mencetak gol keduanya pada menit ke-89, sekaligus mengunci kemenangan PSIM Yogyakarta menjadi 4-2.

Klasemen Super League 2026 Terbaru

Dengan hasil ini, PSIM Yogyakarta merangsek naik ke posisi ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 36 poin dari 23 pertandingan. Laskar Mataram kini terpaut sedikit dari zona lima besar yang berisi Persita Tangerang dan Malut United.

Sementara itu, PSBS Biak masih tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 18 poin. Posisi ini sangat riskan karena mereka hanya unggul selisih gol dari Persijap Jepara yang berada di zona degradasi.

Jadwal Berikutnya

Setelah laga ini, PSIM Yogyakarta akan bertandang ke markas Semen Padang pada 4 Maret 2026. Di sisi lain, PSBS Biak harus segera berbenah karena mereka akan menghadapi tantangan berat melawan Persik Kediri pada 5 Maret 2026 mendatang.

Susunan Pemain:

PSBS Biak: Kadu; Sandro Embalo, Pablo Andre, Myeong-hyeon, Damianus Putra; Diandra Diaz, Muhammad Tahir, Eduardo Barbosa; Luquinhas, Ruyery Blanco, Ilham Udin Armaiyn.

PSIM Yogyakarta: Cahya Supriyadi; Andy Setyo, Franco Ramos Mingo, Yusaku Yamadera, Reva Adi Utama; Rendra Teddy, Ze Valente, Ezequiel Vidal; Nermin Haljeta, Rafinha, M. Iqbal.