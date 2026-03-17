Barcelona (Lampost.co)—Barcelona menunjukkan dominasi luar biasa dalam lanjutan La Liga pekan ke-28 musim 2025/2026. Bermain di hadapan publik sendiri di Spotify Camp Nou, Minggu (15/3/2026) malam, tim asuhan Hansi Flick sukses melumat Sevilla dengan skor mencolok 5-2. Kemenangan ini sekaligus menjaga jarak aman dari kejaran Real Madrid di tabel klasemen.

Bintang lapangan dalam laga ini tidak lain adalah Raphinha. Pemain asal Brasil tersebut mencatatkan hattrick yang masing-masing lewat penalti pada menit ke-9 dan 21 serta menit ke-51. Dua gol tambahan Barcelona sumbangan dari Dani Olmo pada menit ke-38 dan bek sayap Joao Cancelo pada menit ke-60.

Sevilla sempat memberikan perlawanan melalui gol Joaquin Martinez Oso pada masa injury time babak pertama (45+4) dan gol hiburan dari Djibril Sow di menit-menit akhir pertandingan (90+2). Namun, performa klinis lini depan Barca tidak terbendung barisan pertahanan Los Nervionenses di bawah kawalan Vlachodimos.

Analisis Pertandingan dan Formasi

Hansi Flick melakukan beberapa rotasi strategis guna menjaga kebugaran pemain menjelang laga krusial babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle United tengah pekan ini. Lamine Yamal mengawali laga dari bangku cadangan, sedangkan Gavi akhirnya kembali merumput setelah pulih dari cedera panjang, yang disambut riuh tepuk tangan pendukung tuan rumah.

Barcelona turun dengan formasi ofensif yang mengandalkan penguasaan bola tinggi mencapai 61 persen. Dominasi lini tengah lewat Pedri dan Bernal tampil sangat solid dalam memutus aliran bola Sevilla serta menyuplai umpan-umpan matang ke lini depan yang berisi Lewandowski dan Dani Olmo.

Dampak terhadap Klasemen La Liga 2025/2026

Tambahan tiga poin ini membuat Barcelona kini mengoleksi 70 poin dari 28 pertandingan. Blaugrana tetap unggul empat angka atas Real Madrid yang berada di posisi kedua dengan 66 poin, setelah sebelumnya Los Blancos juga memetik kemenangan 4-1 atas Elche.

Bagi Sevilla, kekalahan ini membuat mereka tertahan di peringkat ke-14 klasemen dengan 31 poin. Tim asuhan Matias Almeyda kini harus fokus untuk menjauh dari zona degradasi di sisa musim ini.

Agenda Selanjutnya

Setelah pesta gol ini, fokus Barcelona akan segera beralih ke kompetisi Eropa. Mereka akan menjamu Newcastle United dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis (19/3/2026) dini hari WIB. Di kompetisi domestik, Barca akan bertandang ke markas Rayo Vallecano pada akhir pekan depan.

Susunan Pemain

Barcelona: Garcia; Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo; Bernal, Pedri; Roony, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Sow, Agoume; Sanchez, Juanlu, Oso; Akor.