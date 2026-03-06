Madrid (Lampost.co)–Rayo Vallecano berhasil memetik poin penuh saat menjamu Real Oviedo dalam laga tunda pekan ke-23 La Liga musim 2025/2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Estadio de Vallecas, Rabu (4/3/2025) malam waktu setempat, tim asuhan Iñigo Pérez menang meyakinkan 3-0.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Los Franjirrojos untuk menjauh dari zona degradasi. Sekaligus memperpanjang napas mereka di papan tengah klasemen sementara.

Sebaliknya, kekalahan ini makin membenamkan Real Oviedo di dasar klasemen. Hal itu membuat peluang mereka bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol kian menipis.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Rayo Vallecano langsung mengambil inisiatif serangan. Meski kondisi rumput Stadion Vallecas sempat menjadi sorotan dan menyebabkan penundaan laga ini dari jadwal aslinya pada Februari lalu, tuan rumah tampak lebih mampu beradaptasi dengan medan permainan.

Pecah telur terjadi pada menit ke-44. Jorge de Frutos berhasil memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Andrei Ratiu yang gagal kiper Oviedo, Aarón Escandell amankan dengan sempurna. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Rayo tidak mengendurkan tekanan. Pada menit ke-50, wasit Alejandro José Hernández Hernández menunjuk titik putih setelah adanya pelanggaran di kotak terlarang Oviedo. De Frutos yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna, menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Aksi pemain veteran Álvaro García pada menit ke-62 menutup pesta gol tuan rumah. Melalui skema serangan balik cepat, García melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihalau barisan pertahanan lawan. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai.

Situasi Kontras Kedua Tim

Hasil ini membawa Rayo Vallecano naik ke peringkat 12 klasemen sementara dengan koleksi 30 poin. Meski menang, atmosfer di tribune tetap diwarnai aksi protes suporter terhadap Presiden Klub, Raúl Martín Presa. Protes itu terkait masalah pemeliharaan stadion yang dinilai buruk sepanjang musim ini.

Di kubu lawan, Real Oviedo yang kini dilatih Guillermo Almada makin merana. Mereka tertahan di posisi ke-20 dengan hanya mengemas 17 poin dari 26 pertandingan. Oviedo kini terpaut sembilan poin dari zona aman, sebuah jarak yang sangat berat mengingat kompetisi hanya menyisakan beberapa bulan lagi.

Susunan Pemain:

Rayo Vallecano: Dani Cárdenas; Andrei Ratiu, Lejeune, Mumin, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; Camello.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Alberto Reina, Kwasi Sibo; Sebas Moyano, Pedro Díaz, Ilyas Chair; Alemão.