Valencia (Lampost.co)–Real Madrid terus menjaga asa dalam perburuan gelar juara La Liga musim 2025/2026 setelah memetik kemenangan krusial atas tuan rumah Valencia. Dalam laga pekan ke-23 di Stadion Mestalla, Senin (9/2/2026) dini hari WIB, Los Blancos menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Jalannya Pertandingan

Anak asuh Alvaro Arbeloa tampil dominan sejak peluit pertama berbunyi. Federico Valverde menjadi motor serangan di lini tengah, mencoba membongkar pertahanan rapat Valencia yang menumpuk lima pemain di lini belakang. Meskipun menguasai bola hingga 65 persen pada babak pertama, Madrid kesulitan mencetak gol karena penampilan gemilang kiper tuan rumah, Stole Dimitrievski.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-65. Bek sayap Alvaro Carreras melakukan aksi individu impresif dari sisi kiri.

Ia melewati dua pemain bertahan Valencia sebelum melepaskan tembakan rendah yang bersarang di pojok gawang. Skor 1-0 memicu Valencia untuk tampil lebih terbuka.

Tuan rumah sempat mengancam melalui penyerang mereka, Lucas Beltran. Namun, peluang emas Valencia tersebut hanya membentur tiang gawang Thibaut Courtois.

Menjelang akhir laga, tepatnya pada menit ke-90+1, Kylian Mbappe memastikan kemenangan Madrid. Menerima assist dari Brahim Diaz, Mbappe melepaskan sepakan kaki kanan yang tidak mampu kiper lawan halau. Ini merupakan gol ke-23 Mbappe di La Liga musim ini.

Kembalinya Trent Alexander-Arnold

Kabar gembira bagi pendukung El Real adalah kembalinya Trent Alexander-Arnold ke lapangan hijau. Bek asal Inggris tersebut masuk sebagai pemain pengganti pada 15 menit terakhir setelah absen cukup lama akibat cedera. Kehadirannya memberikan stabilitas tambahan bagi lini pertahanan Madrid dalam meredam serangan balik Valencia di menit-menit krusial.

Persaingan Ketat di Papan Atas Klasemen

Kemenangan ini membuat Real Madrid kini mengoleksi 57 poin dari 23 pertandingan. Los Merengues terus menempel ketat Barcelona yang berada di puncak klasemen dengan selisih hanya satu poin. Persaingan menuju gelar juara akan makin panas memasuki sepertiga akhir kompetisi.

Di sisi lain, kekalahan ini makin membenamkan Valencia di papan bawah. Tim berjuluk Los Che tersebut kini tertahan di peringkat ke-17 dengan 23 poin, hanya terpaut tipis dari zona degradasi. Pelatih Arbeloa pun memuji soliditas timnya yang mampu menang di stadion yang terkenal angker bagi tim tamu.

Susunan Pemain:

Valencia (5-3-2): Dimitrievski; Correia, Nunez, Mosquera, Gasiorowski, Gaya; Pepelu, Guillamon, Guerra; Hugo Duro, Beltran.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; David Jimenez, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Guler; Brahim, Mbappe, Gonzalo Garcia.