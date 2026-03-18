Manchester (Lampost.co)–Upaya Manchester City melakukan remontada atau bangkit dari ketinggalan berakhir tragis. Bermain di Stadion Etihad, Rabu (18/3/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Pep Guardiola harus mengakui keunggulan Real Madrid dengan skor 1-2 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions musim 2025/2026.

Kemenangan ini memastikan langkah Los Blancos ke babak perempat final dengan keunggulan agregat telak 5-1. Sebelumnya, pada leg pertama di Santiago Bernabeu pekan lalu, Madrid sudah mengantongi kemenangan 3-0.

Petaka Kartu Merah Bernardo Silva

Laga baru berjalan 18 menit ketika bencana menghampiri tuan rumah. Wasit Clement Turpin mengusir gelandang senior Manchester City, Bernardo Silva, setelah kedapatan melakukan handball sengaja di garis gawang untuk menghalau tembakan Vinicius Junior. Selain kartu merah, insiden ini juga berujung tendangan penalti untuk Madrid.

Vinicius Junior yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna. Tendangan kerasnya ke arah kanan gagal penjaga gawang City, Gianluigi Donnarumma antisipasi. Skor 0-1 untuk Madrid (agregat 0-4) membuat mentalitas pemain City sempat goyah.

Perlawanan Haaland dan Dominasi Madrid

Meski bermain dengan 10 orang, City tidak menyerah begitu saja. Terus menekan lewat skema serangan balik, Erling Haaland akhirnya memecah kebuntuan tuan rumah pada menit ke-41.

Memanfaatkan umpan tarik Jeremy Doku, bomber Norwegia itu melepaskan sundulan mematikan yang menaklukkan Thibaut Courtois. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Real Madrid yang unggul jumlah pemain mulai mengendalikan tempo permainan. Alvaro Arbeloa, yang kini menakhodai Madrid, memasukkan Arda Guler untuk menambah kreativitas di lini tengah.

City yang dipaksa bertahan total dan sesekali mengancam lewat aksi individu Rayan Cherki. Namun barisan pertahanan Madrid yang digalang Antonio Rudiger tampil sangat disiplin.

Brace Vinicius Junior

Harapan publik Etihad untuk setidaknya meraih kemenangan di kandang sirna pada masa injury time. Pada menit ke-90+3, Vinicius Junior kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Berawal dari umpan terobosan Federico Valverde, pemain asal Brasil itu melewati adangan Ruben Dias. Dia kemudian melepaskan tembakan mendatar yang bersarang di pojok gawang Donnarumma.

Skor 1-2 menjadi hasil akhir laga. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Pep Guardiola saat bertemu Real Madrid di fase gugur dalam tiga musim terakhir.

Susunan Pemain

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Ruben Dias, Rayan Ait-Nouri; Rodri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva; Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland.

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Dean Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni; Arda Guler, Brahim Diaz, Vinicius Junior.