Pamplona (Lampost.co)–Kejutan besar terjadi pada pekan ke-25 La Liga musim 2025/2026. Pemimpin klasemen sementara, Real Madrid, secara tak terduga tumbang di tangan tuan rumah Osasuna dengan skor tipis 1-2 dalam laga di Stadion El Sadar, Minggu (22/2/2026) dini hari WIB.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Alvaro Arbeloa yang tengah berjuang mempertahankan keunggulan di puncak klasemen. Meski datang dengan modal delapan kemenangan beruntun di liga, Los Blancos tampak kesulitan menembus pertahanan disiplin yang digalang anak-anak asuh Alessio Lisci.

Jalannya Pertandingan

Real Madrid sebenarnya memulai laga dengan intensitas tinggi. Kylian Mbappe, yang memimpin daftar top skor sementara dengan 23 gol, beberapa kali mengancam gawang Sergio Herrera.

Namun, keasyikan menyerang justru membuat lini belakang Madrid lengah. Lewat skema serangan balik cepat pada menit ke-38, Osasuna berhasil mencuri keunggulan melalui tendangan keras kaki kanan Ante Budimir.

Memasuki babak kedua, Madrid mencoba meningkatkan tekanan. Hasilnya terlihat pada menit ke-65 saat Federico Valverde berhasil menyamakan kedudukan lewat sepakan jarak jauh yang tidak mampu Herrera halau. Skor 1-1 membuat tensi pertandingan makin panas.

Petaka bagi tim tamu datang di penghujung laga. Pada menit ke-89, kesalahan koordinasi di lini pertahanan Madrid berhasil pemain pengganti Osasuna manfaatkan untuk mencetak gol kemenangan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-1 untuk keunggulan Los Rojillos tetap bertahan.

Posisi Puncak Terancam

Hasil minor ini membuat posisi Real Madrid di puncak klasemen La Liga kini dalam kondisi kritis. Meski masih mengoleksi 60 poin dari 25 pertandingan, mereka hanya terpaut dua angka dari Barcelona yang berada di peringkat kedua. Namun, Barcelona masih mengantongi satu tabungan pertandingan melawan Levante yang baru bermain Senin (23/2/2026) dini hari WIB.

Jika Blaugrana berhasil memetik kemenangan, takhta klasemen akan berpindah tangan. Sementara itu, tambahan tiga poin bagi Osasuna membuat mereka naik ke posisi ke-9 dengan raihan 33 poin, sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka dalam enam laga terakhir di semua kompetisi.

Reaksi Alvaro Arbeloa

Usai pertandingan, pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, mengakui timnya bermain di bawah performa terbaik. Ia menyebut faktor kelelahan usai berlaga di Liga Champions tengah pekan lalu melawan Benfica sedikit banyak memengaruhi ketajaman para pemainnya.

“Kami harus jujur bahwa malam ini lini belakang kami tidak berada pada level yang seharusnya. Osasuna bermain sangat agresif dan mereka layak mendapatkan hasil ini. Kami harus segera bangkit karena persaingan menuju gelar juara masih sangat panjang,” ujar Arbeloa dalam sesi konferensi pers di El Sadar.

Madrid kini harus segera mengalihkan fokus untuk mengevaluasi rapuhnya koordinasi pertahanan sebelum memasuki pekan krusial berikutnya di bulan Maret mendatang.