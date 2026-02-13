Bilbao (Lampost.co)–Real Sociedad berhasil mencuri kemenangan krusial dalam laga bertajuk derbi Basque di markas Athletic Bilbao pada leg pertama semifinal Copa del Rey musim 2025/2026. Bertanding di Stadion San Mames yang dipadati lebih dari 51 ribu penonton, Kamis (12/2/2026) dini hari WIB, La Real menang tipis 1-0 atas tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Athletic Bilbao yang mendapat dukungan penuh suporter fanatiknya mencoba mengambil inisiatif serangan lebih awal melalui pergerakan lincah Nico Williams di sisi sayap. Namun, pertahanan Real Sociedad yang digalang Duje Caleta-Car tampil sangat solid meredam serangan Los Leones.

Babak pertama berakhir tanpa gol meski kedua tim saling jual beli serangan. Memasuki babak kedua, intensitas permainan tidak menurun. Real Sociedad mulai menemukan celah di lini tengah Bilbao yang mulai sedikit terbuka.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-62. Berawal dari aksi individu Goncalo Guedes yang berhasil mengecoh penjagaan kiper Alex Padilla, ia mengirimkan umpan matang ke tengah kotak penalti.

Benat Turrientes yang muncul dari lini kedua tanpa pengawalan langsung menyambar bola untuk merobek jala gawang Bilbao. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Bilbao Gagal Samakan Kedudukan

Tertinggal satu gol, pelatih Ernesto Valverde melakukan sejumlah perubahan taktik, termasuk memasukkan tenaga segar untuk menambah daya gedor. Beberapa peluang emas sempat tercipta melalui Gorka Guruzeta dan Aymeric Laporte dalam situasi sepak pojok, namun kegemilangan barisan belakang Sociedad memastikan keunggulan mereka bertahan hingga laga usai.

Hasil ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Imanol Alguacil menjelang leg kedua di Stadion Anoeta pada Maret mendatang. Sebaliknya, Athletic Bilbao mengemban misi berat untuk membalikkan keadaan di kandang lawan jika ingin melaju ke partai final di La Cartuja.

Catatan Derbi Basque Musim 2025/2026

Kemenangan ini sekaligus menegaskan dominasi Real Sociedad atas rival abadi mereka musim ini. Dalam tiga pertemuan di berbagai kompetisi sepanjang musim 2025/2026, La Real belum tersentuh kekalahan dari Bilbao dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Di klasemen sementara La Liga sendiri, kedua tim juga bersaing ketat di papan tengah menuju zona Eropa. Real Sociedad saat ini menempati posisi ke-8, sementara Athletic Bilbao menguntit di peringkat ke-10.

Susunan Pemain:

Athletic Bilbao: Alex Padilla; De Marcos, Yeray, Laporte, Yuri; Galarreta, Prados; Nico Williams, Sancet, Inaki Williams; Guruzeta.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Javi Lopez; Zubimendi, Turrientes, Brais Mendez; Kubo, Guedes, Barrenetxea.