San Sebastian (Lampost.co)–Real Sociedad sukses memastikan satu tempat di partai final Copa del Rey musim 2025/2026 setelah menumbangkan rival abadi mereka, Athletic Bilbao, dalam laga leg kedua semifinal. Bertanding di Reale Arena pada Kamis (5/3/2026) dini hari WIB, La Real menang tipis 1-0.

Kemenangan ini membuat skuad asuhan Pellegrino Matarazzo unggul agregat 2-0, setelah pada leg pertama di San Mames bulan lalu mereka juga berhasil mencuri kemenangan 1-0 melalui gol Benat Turrientes. Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Real Sociedad dalam derbi Basque sepanjang kampanye piala domestik tahun ini.

Jalannya Pertandingan

Laga berlangsung dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Athletic Bilbao yang tertinggal agregat satu gol mencoba tampil menekan melalui skema serangan balik cepat yang Nico Williams galang. Namun, lini pertahanan Real Sociedad yang dikomandoi Igor Zubeldia tampil sangat disiplin meredam setiap ancaman tim tamu.

Momen krusial terjadi pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-68. Berawal dari penetrasi Goncalo Guedes di kotak penalti, bek Bilbao Aitor Paredes dianggap melakukan pelanggaran yang membuat wasit menunjuk titik putih.

Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Kapten La Real itu melepaskan tendangan terukur yang gagal kiper Bilbao, Alex Padilla, jangkau.

Tertinggal dua gol secara agregat, Bilbao mencoba memasukkan tenaga baru di lini depan. Namun hingga laga usai skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan tuan rumah. Atmosfer Reale Arena pun pecah menyambut keberhasilan tim kesayangan mereka kembali menembus partai puncak Piala Raja.

Tantang Atletico di Final

Dengan hasil ini, Real Sociedad akan menantang Atletico Madrid di partai final Copa del Rey 2026. Atletico sendiri melaju ke final setelah menyingkirkan Barcelona dengan agregat telak, meski Blaugrana sempat mencoba bangkit di leg kedua yang berlangsung sehari sebelumnya.

Bagi Real Sociedad, keberhasilan mencapai final ini menjadi oase di tengah persaingan ketat La Liga musim 2025/2026 di mana mereka saat ini masih berjuang menembus zona kompetisi Eropa. Gelar juara Copa del Rey kini menjadi target utama untuk menutup musim dengan raihan trofi bergengsi.

Susunan Pemain:

Real Sociedad: Marrero; Odriozola, Zubeldia, John Martin, Sergio Gomez; Turrientes, Brais Mendez, Carlos Soler; Goncalo Guedes, Oyarzabal, Takefusa Kubo.

Athletic Bilbao: Padilla; Gorosabel, Yeray Alvarez, Paredes, Yuri Berchiche; Galarreta, Jauregizar, Unai Gomez; Nico Williams, Inaki Williams, Guruzeta.