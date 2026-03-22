Milan (Lampost.co)–AC Milan berhasil mengamankan poin penuh setelah menumbangkan Torino dengan skor ketat 3-2 dalam lanjutan pekan ke-30 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadion San Siro pada Minggu (22/3/2026) dini hari WIB, skuad berjuluk Il Diavolo Rosso itu harus berjuang keras meladeni perlawanan sengit tim tamu.

Kemenangan ini menjadi respons krusial bagi anak asuh Massimiliano Allegri setelah pekan sebelumnya sempat tersungkur di tangan Lazio. Tambahan tiga angka ini sekaligus mengantarkan Milan menggeser Napoli dari posisi kedua klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 63 poin dari 30 pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Milan memulai laga dengan intensitas tinggi, namun Torino yang tampil disiplin sempat menyulitkan barisan depan tuan rumah. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-36 melalui aksi gemilang bek Strahinja Pavlovic. Pemain asal Serbia itu melepaskan tembakan jarak jauh yang menghunjam keras ke pojok gawang Alberto Paleari setelah sebelumnya membentur mistar.

Namun, keunggulan Milan tidak bertahan lama. Sesaat sebelum turun minum, tepatnya pada menit ke-44, Giovanni Simeone berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Penyerang Torino itu memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Mike Maignan yang gagal lini pertahanan Milan amankan dengan sempurna.

Dominasi Duo Prancis di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Milan langsung tancap gas. Dalam kurun waktu dua menit, Rossoneri sukses mencetak dua gol yang meruntuhkan mental Il Toro. Pada menit ke-54, Adrien Rabiot mencatatkan namanya di papan skor setelah mengonversi umpan matang dari Christian Pulisic.

Tak berselang lama, tepatnya menit ke-56, giliran Youssouf Fofana yang memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Gelandang asal Prancis itu melepaskan tendangan mendatar yang gagal dibendung Paleari, membuat publik San Siro bergemuruh.

Torino sempat memberikan harapan bagi pendukungnya setelah Nikola Vlasic memperkecil ketinggalan melalui titik putih pada menit ke-83. Wasit memberikan penalti setelah terjadi pelanggaran di area terlarang. Meski Torino terus menekan di sisa waktu, skor 3-2 untuk keunggulan AC Milan bertahan hingga peluit panjang ditiupkan.

Persaingan Papan Atas Memanas

Hasil ini membuat persaingan di papan atas Serie A makin ketat. Milan kini terpaut lima poin dari pemuncak klasemen, Inter Milan, yang baru akan bertanding melawan Fiorentina pada Senin mendatang. Di sisi lain, Napoli harus rela turun ke peringkat ketiga dengan selisih hanya satu poin dari Milan.

Massimiliano Allegri mengaku puas dengan mentalitas yang para pemainnya tunjukkan. Menurutnya, kemenangan atas Torino sangat penting untuk menjaga momentum menjelang jeda internasional. Milan akan menghadapi tantangan berat melawan Napoli di pekan berikutnya, dengan prediksi akan menjadi laga penentu dalam perebutan posisi runner-up musim ini.

Susunan Pemain:

AC Milan: Mike Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Reijnders; Christian Pulisic, Morata, Chukwueze.

Torino: Paleari; Vojvoda, Ismajli, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Nikola Vlasic, Sanabria, Giovanni Simeone.