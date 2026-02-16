Oviedo (Lampost.co)—Athletic Bilbao berhasil mencuri tiga poin penuh saat bertandang ke markas Real Oviedo dalam lanjutan La Liga pekan ke-24 musim 2025/2026. Bertanding di Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Minggu (15/2/2026) malam, Los Leones menang tipis 2-1 lewat drama penalti di babak kedua.

Gelandang andalan Bilbao, Oihan Sancet, menjadi pahlawan kemenangan tim tamu setelah eksekusi penaltinya pada menit ke-71 yang gagal kiper Oviedo bendung. Hasil ini makin membenamkan Real Oviedo di dasar klasemen sementara La Liga, sementara Bilbao terus berupaya merangkak ke zona kompetisi Eropa.

Jalannya Pertandingan

Real Oviedo yang tampil di depan pendukung sendiri sebenarnya memulai laga dengan cukup percaya diri. Sebagai tim penghuni peringkat ke-20, mereka berusaha mencari gol cepat untuk keluar dari tekanan zona degradasi. Sebaliknya, Athletic Bilbao yang di bawah asuhan Ernesto Valverde mencoba mengontrol ritme melalui lini tengah yang dikoordinasi Ruiz de Galarreta.

Real Oviedo memecah kebuntuan melalui aksi Ilyas El Arbaoui pada menit ke-30. Ilyas berhasil lolos dari jebakan offside setelah memanfaatkan kelengahan di sisi kanan pertahanan Athletic yang dikawal Andoni Gorosabel dan Aitor Paredes. Dalam situasi satu lawan satu, Ilyas dengan tenang menaklukkan Unai Simón untuk membawa Oviedo unggul 1-0.

Athletic terlihat kesulitan mengembangkan permainan di paruh pertama. Akibatnya, skor 1-0 untuk keunggulan Real Oviedo atas Los Leones bertahan hingga jeda.

Momen Kebangkitan Jauregizar dan Gol Penentu Sancet

Pahlawan kebangkitan Athletic malam itu adalah Mikel Jauregizar. Gelandang muda ini mencetak gol penyeimbang melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, yang kini menjadi ciri khasnya, pada menit ke-58.

Sayangnya, Jauregizar mengalami sedikit cedera sesaat setelah melepaskan tembakan tersebut. Dia pun digantikan Alejandro Rego Mora pada menit ke-61.

Tekanan Athletic terus berlanjut. Yuri Berchiche, yang baru saja kembali dari cedera, memberikan dampak instan di sisi kiri. Umpan silang akuratnya bersambut sundulan tajam Iñaki Williams yang memaksa pemain bertahan Oviedo melakukan pelanggaran di area terlarang. Wasit pun menunjuk titik putih pada menit ke-71.

Oihan Sancet yang maju sebagai algojo menjalankan tugas dengan tenang. Tendangan terukur ke arah sudut gawang berhasil mengecoh kiper Oviedo dan mengubah papan skor menjadi 1-2 untuk keunggulan tim tamu. Real Oviedo mencoba merespons dengan melakukan sejumlah pergantian taktis, namun pertahanan solid Bilbao lewat komando Dani Vivian sulit tertembus hingga laga berakhir.

Implikasi Klasemen

Dengan kemenangan ini, Athletic Bilbao kini mengoleksi 31 poin dan menempati peringkat ke-10 klasemen sementara La Liga musim 2025/2026. Los Leones kini hanya terpaut beberapa poin dari zona kualifikasi kompetisi UEFA.

Di sisi lain, situasi makin pelik bagi Real Oviedo. Mereka masih tertahan di posisi juru kunci (peringkat 20) dengan hanya mengemas 16 poin. Oviedo membutuhkan keajaiban di sisa musim ini jika ingin tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol musim depan.

Susunan Pemain:

Real Oviedo: Aaron Escandell; Nacho V.M, Eric Bailly, David Carmo, Javi Lopez; Sibo, Colombatto, Hassan, Ilyas Chair, Reina; Federico Vinas.

Athletic Bilbao: Julen Agirrezabala; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams; Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.