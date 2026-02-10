Dubai (Lampost.co)–Rekor kemenangan sempurna Al-Hilal di fase grup Liga Champions Asia Elite (ACLE) 2025/2026 akhirnya terhenti. Bertandang ke Rashid Stadium, Dubai, Selasa (10/2/2026) dini hari WIB, raksasa Arab Saudi tersebut dipaksa bermain imbang 0-0 oleh tuan rumah Shabab Al-Ahli.

Hasil ini menjadi sorotan utama mengingat Al-Hilal datang dengan modal enam kemenangan beruntun di kompetisi kasta tertinggi antarklub Asia tersebut. Meski mendominasi penguasaan bola, skuad asuhan Simone Inzaghi gagal menembus tembok kokoh anak asuh Paulo Sousa.

Laga berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal. Shabab Al-Ahli yang membutuhkan poin penuh untuk mengamankan posisi di babak 16 besar tampil sangat disiplin. Penjaga gawang tuan rumah, Hamad Al Meqbaali, menjadi pahlawan dengan melakukan serangkaian penyelamatan krusial dari upaya-upaya lini serang The Blue Waves.

Jalannya Pertandingan

Al-Hilal tetap tampil menyerang meski tanpa diperkuat Karim Benzema yang belum didaftarkan untuk fase ini. Nasser Al Dawsari dan Ruben Neves menjadi motor serangan dari lini tengah. Pada pertengahan babak pertama, sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti sempat mengancam gawang Shabab, namun Al Meqbaali mampu menepisnya dengan gemilang.

Tuan rumah bukan tanpa peluang. Guilherme Bala menjadi pemain paling merepotkan lini belakang Al-Hilal. Melalui skema serangan balik cepat, Bala beberapa kali berhasil melepaskan diri dari kawalan, namun penyelesaian akhir yang terburu-buru membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Simone Inzaghi memasukkan Malcom untuk menambah daya gedor. Namun, koordinasi lini belakang Shabab Al-Ahli yang dipimpin Joao Marcelo tetap solid. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 0-0 tetap tidak berubah.

Klasemen dan Dampak Pertandingan

Bagi Al-Hilal, tambahan satu poin ini tetap mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen Wilayah Barat dengan 19 poin. Meskipun rekor kemenangan mereka terhenti, Al-Hilal sudah pasti lolos ke fase gugur sebagai juara grup.

Sementara bagi Shabab Al-Ahli, hasil imbang ini memperpanjang napas mereka. Saat ini mereka mengantongi 11 poin dan harus menentukan nasib di laga pamungkas pekan depan melawan Al-Ahli Saudi FC. Kemenangan di laga terakhir akan memastikan tiket mereka ke babak 16 besar tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain.

Susunan Pemain:

Shabab Al-Ahli: Hamad Al Meqbaali (GK); Joao Marcelo, Renan Victor, Saeed Suleiman, Breno Cascardo; Yahya Al Ghassani, Kauan Santos, Guilherme Bala; Mohammad Juma, Sultan Adil.

Al-Hilal: Mathieu Patouillet (GK); Theo Hernandez, Pablo Mari, Kalidou Koulibaly, Joao Cancelo; Ruben Neves, Nasser Al Dawsari, Sergej Milinkovic-Savic; Malcom, Aleksandar Mitrovic, Mohamed Meite.