Bergamo (Lampost.Co)—Atalanta secara mengejutkan tampil dominan dan sukses menghancurkan Juventus dengan skor telak 3-0 dalam laga perempat final Coppa Italia 2025/2026. Bertanding di Stadion Gewiss, Jumat (6/2/2026) dini hari WIB, La Dea memastikan diri melangkah ke babak semifinal sekaligus menyingkirkan sang juara bertahan dari turnamen tersebut.

Kemenangan skuad asuhan Raffaele Palladino ini menjadi pembalasan manis atas rentetan hasil minor yang sering Atalanta alami saat bertemu Si Nyonya Tua di fase krusial. Tiga gol kemenangan tuan rumah masing-masing lewat Gianluca Scamacca melalui titik putih, Kamaldeen Sulemana, dan aksi Mario Pasalic di penghujung laga.

Dominasi Tuan Rumah Sejak Menit Awal

Sejak peluit pertama berbunyi, Atalanta langsung menunjukkan intensitas tinggi. Meskipun Juventus di bawah arahan Luciano Spalletti sempat mencoba mengambil kendali melalui pergerakan lincah Francisco Conceicao dan Jonathan David, barisan pertahanan Atalanta di bawah komando Berat Djimsiti tampil sangat disiplin.

Kebuntuan pecah pada menit ke-27. Atalanta mendapatkan hadiah penalti setelah pelanggaran Gleison Bremer di dalam kotak terlarang.

Gianluca Scamacca yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang dengan melepaskan tendangan keras ke sudut gawang Mattia Perin. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Jalannya Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Juventus mencoba merespons dengan memasukkan beberapa tenaga baru untuk menambah daya gedor. Namun, absennya Dusan Vlahovic karena cedera otot tampak sangat memengaruhi ketajaman lini depan Bianconeri. Peluang Manuel Locatelli dan Weston McKennie masih belum mampu menembus ketangguhan kiper Marco Carnesecchi.

Asyik menyerang, Juventus justru kembali kebobolan pada menit ke-77. Melalui skema serangan balik cepat, pemain pengganti Kamaldeen Sulemana berhasil memanfaatkan bola muntah di depan gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0. Gol ini meruntuhkan mentalitas para pemain Turin.

Pesta kemenangan publik Bergamo ditutup pada menit ke-85. Mario Pasalic yang masuk di babak kedua sukses melepaskan tembakan melengkung yang bersarang di pojok gawang Juventus. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai.

Menanti Lawan di Semifinal

Dengan hasil ini, Juventus harus mengubur impian meraih trofi domestik melalui jalur piala liga dan kini harus fokus mengejar ketinggalan poin di klasemen Serie A 2025/2026. Di sisi lain, Atalanta akan menunggu pemenang antara laga Bologna vs Lazio untuk dihadapi di babak semifinal yang akan menggunakan format dua leg pada Maret dan April mendatang.

Susunan Pemain:

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic, Scamacca, Sulemana.

Juventus: Perin; Savona, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Jonathan David.