Jakarta (Lampot.co)–Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjadi saksi bisu takluknya Persija Jakarta di tangan Arema FC dalam lanjutan pekan ke-20 BRI Super League musim 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung Minggu (8/2/2026) malam berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan tim tamu, Singo Edan.

Striker asing Arema FC, Gabriel Silva Costa, memborong dua gol kemenangan timnya pada menit ke-82 dan masa injury time (90+8′). Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Macan Kemayoran yang sedang berupaya mengejar posisi puncak klasemen.

Dominasi Berujung Sia-sia

Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung setianya, jakmania, Persija Jakarta sebenarnya tampil sangat dominan. Statistik menunjukkan tim asuhan Mauricio Souza menguasai bola hingga 72 persen. Namun, rapatnya barisan pertahanan Arema FC dengan komando lini belakang yang disiplin membuat serangan Persija selalu menemui jalan buntu.

Drama sempat terjadi pada menit ke-77 ketika Gustavo Almeida berhasil menggetarkan jala gawang Arema FC. Publik SUGBK sempat bersorak, namun wasit menganulir gol tersebut setelah meninjau video assistant referee (VAR). Penyerang asal Brasil itu berada dalam posisi offside sebelum menceploskan bola.

Brace Gabriel Silva

Keasyikan menyerang justru membuat lini belakang Persija lengah. Lewat skema serangan balik cepat pada menit ke-82, Gabriel Silva berhasil melepaskan tembakan akurat yang tidak mampu kiper Persija halau. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Arema.

Persija mencoba merespons dengan memasukkan tenaga baru di lini depan, namun efektivitas serangan mereka tetap tidak membaik. Menjelang laga usai, tepatnya pada menit ke-90+8, Gabriel Silva kembali mencetak gol keduanya sekaligus mengunci kemenangan 2-0 untuk tim kebanggaan warga Malang tersebut.

Komentar Pelatih dan Posisi Klasemen

Pelatih Persija, Mauricio Souza, mengaku sangat kecewa dengan hasil ini. Ia menilai anak asuhnya kurang tenang dalam penyelesaian akhir meski menguasai jalannya pertandingan.

“Kami menguasai permainan sepenuhnya, terutama di babak kedua. Mereka hanya menunggu lewat bola-bola panjang dan serangan balik. Kami tidak cukup baik dalam mengantisipasi transisi mereka,” ujar Mauricio usai laga.

Dengan hasil ini, Persija Jakarta tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 2026 dengan koleksi 41 poin, gagal mendekati Persib Bandung yang masih kokoh di puncak. Sementara itu, Arema FC berhasil merangkak naik ke peringkat ke-9 dengan raihan 27 poin.

Jadwal Selanjutnya

Persija Jakarta harus segera bangkit karena pada laga berikutnya mereka akan menghadapi tantangan berat melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (15/2/2026). Di hari yang sama, Arema FC akan menjamu Semen Padang FC untuk melanjutkan tren positif mereka.