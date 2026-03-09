London (Lampost.co)–Southampton menciptakan kejutan besar pada putaran kelima FA Cup musim 2025/2026. Bermain di markas Fulham, Craven Cottage, Minggu (8/3/2026) malam, tim berjuluk The Saints tersebut sukses meraih kemenangan tipis 1-0 sekaligus memastikan satu tempat di babak perempat final.

Gol tunggal kemenangan Southampton tercipta lewat penyerang Ross Stewart melalui titik putih pada masa injury time. Hasil ini menjadi pil pahit bagi Fulham yang berlaga di kasta tertinggi Premier League. Sedangkan Southampton saat ini berstatus sebagai pemimpin klasemen di Championship.

Jalannya Pertandingan

Tampil di depan pendukung sendiri, manajer Fulham, Marco Silva, melakukan rotasi besar dengan membuat sembilan perubahan pada susunan pemain intinya. Keputusan ini sempat memberikan angin segar bagi Southampton yang tampil percaya diri berbekal rekor tidak terkalahkan dalam sepuluh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Baca juga: Chelsea Singkirkan Wrexham dari Piala FA 2026 lewat Drama Perpanjangan Waktu

Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit pertama berbunyi. Fulham sebenarnya sempat mencetak gol melalui Rodrigo Muniz di babak pertama setelah kiper Southampton, Daniel Peretz, melakukan kesalahan tendangan. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena dianggap telah terjadi pelanggaran lebih dahulu sebelum bola melewati garis gawang.

Tanpa kehadiran Harry Wilson yang menepi akibat cedera pergelangan kaki, kreativitas serangan The Cottagers tampak tumpul. Sebaliknya, Southampton yang bermain disiplin mampu meredam setiap upaya tuan rumah dan sesekali mengancam lewat serangan balik cepat yang dimotori Finn Azaz.

Drama Penalti di Masa Injury Time

Memasuki menit-menit akhir pertandingan, tempo permainan meningkat drastis. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, sebuah insiden terjadi di kotak terlarang Fulham pada menit ke-90+1. Joachim Andersen dianggap menjatuhkan Finn Azaz di area terlarang, yang membuat wasit langsung menunjuk titik putih.

Ross Stewart yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna. Tendangan kerasnya ke sudut gawang gagal kiper Fulham bendung, sekaligus mengunci kemenangan bagi tim tamu. Bagi Stewart, gol ini terasa sangat emosional mengingat sejarah cederanya yang panjang di masa lalu.

Menuju Perempat Final

Kemenangan ini membawa Southampton melaju ke perempat final FA Cup untuk pertama kalinya sejak tahun 2022. Momentum ini juga mempertegas posisi mereka sebagai kandidat kuat promosi kembali ke Premier League musim depan.

Bagi Fulham, kegagalan ini menambah catatan buruk mereka di kompetisi domestik musim ini. Marco Silva kini harus fokus penuh mempertahankan posisi klub di papan tengah klasemen Premier League 2025/2026 agar tetap kompetitif hingga akhir musim.

Susunan Pemain:

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Reed, Iwobi, Cairney, Smith Rowe, Traore, Muniz.

Southampton: Peretz, Sugawara, Harwood-Bellis, Bednarek, Walker-Peters, Downes, Smallbone, Azaz, Edozie, Stewart, Larin.