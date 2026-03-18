Lisbon (Lampost.co)–Keajaiban terjadi di Estádio José Alvalade pada Rabu (18/3/2026) dini hari WIB. Sporting CP berhasil mencatatkan salah satu comeback paling epik dalam sejarah Liga Champions UEFA musim 2025/2026 dengan melumat wakil Norwegia, FK Bodø/Glimt, lewat skor telak 5-0 setelah melalui babak perpanjangan waktu.

Kemenangan fantastis ini membuat klub berjuluk Leões itu melenggang ke babak perempat final dengan agregat 5-3. Hasil ini sekaligus menghapus memori kelam kekalahan 0-3 yang mereka alami di markas Bodø/Glimt pada leg pertama pekan lalu.

Dominasi Total Sejak Menit Awal

Bermain di hadapan 49.155 pendukung setianya, skuad asuhan Rui Borges tampil menekan sejak peluit pertama berbunyi. Upaya mengejar defisit tiga gol mulai membuahkan hasil pada menit ke-34. Melalui skema tendangan sudut, bek tangguh Gonçalo Inácio melompat paling tinggi untuk menyundul bola masuk ke gawang Nikita Haikin.

Setelah turun minum, intensitas serangan Sporting tidak mengendur. Pada menit ke-61, Pedro Gonçalves menggandakan keunggulan lewat penyelesaian klinis di dalam kotak penalti setelah menerima umpan matang dari Luis Suárez. Stadion Alvalade bergemuruh ketika agregat menjadi 2-3.

Momen krusial terjadi pada menit ke-78. Sporting mendapatkan hadiah penalti setelah pelanggaran handball bek Bodø/Glimt, Fredrik Bjørkan. Luis Suárez yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna, membuat agregat menjadi imbang 3-3 dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.

Babak Tambahan: Pesta Gol Penutup

Keunggulan fisik dan mental Sporting CP terlihat jelas di babak perpanjangan waktu. Hanya dua menit setelah babak tambahan mulai, Maximiliano Araújo melepaskan tembakan keras yang gagal Haikin halau untuk membawa Sporting berbalik unggul secara agregat.

Bodø/Glimt yang mencoba membalas justru makin terpuruk. Di detik-detik akhir pertandingan (menit 120+1), penyerang muda Rafael Nel melengkapi pesta Sporting dengan gol kelima setelah memanfaatkan serangan balik cepat. Skor 5-0 (agregat 5-3) menjadi hasil akhir pertandingan yang emosional bagi pendukung tuan rumah.

Catatan Sejarah Sporting CP

Keberhasilan ini merupakan pencapaian bersejarah bagi Sporting CP. Ini pertama kalinya klub asal Portugal tersebut berhasil mencapai babak perempat final Liga Champions sejak musim 1982-1983. Mereka juga menjadi tim kelima dalam sejarah kompetisi yang mampu bangkit setelah tertinggal tiga gol atau lebih di leg pertama fase gugur.

Bagi Bodø/Glimt, hasil ini mengakhiri perjalanan luar biasa mereka di kompetisi kasta tertinggi Eropa musim ini. Tim asuhan Kjetil Knutsen sempat mencuri perhatian dunia. Sebelumnya mereka menaklukkan raksasa seperti Inter Milan dan Manchester City di fase grup.

Susunan Pemain:

Sporting CP: Rui Silva, Inacio, Quaresma, Fresneda (Gomes Santos), Hjulmand, Morita, Catamo, Trincao, Pedro Goncalves, Maximiliano Araujo, Luis Suarez (Rafael Nel).

Bodø/Glimt: Haikin, Bjorkan, Gundersen, Nielsen, Sjovold, Berg, Fet, Saltnes, Hauge, Blomberg, Hogh.