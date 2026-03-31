Jakarta (Lampost.co)–Tim Nasional St Kitts and Nevis sukses mengamankan posisi ketiga dalam turnamen FIFA Series 2026 Grup Indonesia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3/2026), tim berjuluk The Sugar Boyz tersebut berhasil membungkam wakil Oseania, Kepulauan Solomon, dengan skor meyakinkan 4-2.

Pertandingan ini sempat diwarnai drama cuaca ekstrem. Kick-off yang seharusnya berlangsung tepat waktu terpaksa tertunda selama lebih dari satu jam akibat hujan deras dan petir yang melanda kawasan Senayan. Namun, setelah kondisi aman, kedua tim menyuguhkan duel terbuka yang menghasilkan enam gol bagi publik sepak bola Jakarta.

Drama Babak Pertama dan Intervensi VAR

Sejak peluit pertama berbunyi, Kepulauan Solomon tampil agresif. Bintang mereka, Raphael Leai, sempat mengancam gawang lawan, namun ketangguhan kapten sekaligus kiper St Kitts and Nevis, Julani Archibald, berhasil mementahkan peluang emas tersebut.

Keasyikan menyerang, gawang Kepulauan Solomon justru bobol lebih dahulu pada menit ke-30. Omari Sterling-James mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan skema serangan balik cepat. Gol ini sempat mendapat tinjauan video assistant referee (VAR) sebelum akhirnya wasit mengesahkan.

Kepulauan Solomon merespons cepat enam menit berselang melalui pergerakan apik Don Keana yang mengubah skor menjadi imbang 1-1. Namun, menjelang turun minum, kesalahan fatal dilakukan kiper Philip Mango. Ia gagal menangkap bola sepakan Tiquanny Williams dengan sempurna, sehingga bola meluncur masuk ke gawang sendiri. Skor 2-1 menutup paruh pertama.

Kyle Kelly dan Dominasi Tim Karibia

Memasuki babak kedua, St Kitts and Nevis tampil lebih tenang dalam mengalirkan bola. Hasilnya, Kyle Kelly memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat sepakan keras yang menghunjam jala gawang lawan. Tim asuhan Marcelo Serrano ini tampak mendominasi lini tengah melalui peran vital Romaine Sawyers.

Kepulauan Solomon sempat memberikan harapan bagi pendukungnya setelah Junior Fodney memperkecil ketinggalan menjadi 2-3 pada menit ke-85. Namun, asa untuk menyamakan kedudukan sirna dua menit kemudian. Pemain pengganti, Harrison Panayiotou, mengunci kemenangan St Kitts and Nevis menjadi 4-2 melalui penyelesaian akhir yang dingin pada menit ke-87.

Modal Penting Pulang ke Karibia

Kemenangan ini menjadi penutup yang manis bagi lawatan St Kitts and Nevis di Indonesia. Setelah sempat menelan kekalahan telak dari tuan rumah di laga perdana, performa impresif melawan Kepulauan Solomon membuktikan kapasitas mereka sebagai salah satu tim kuda hitam dari zona CONCACAF.

Bagi Kepulauan Solomon, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi besar bagi pelatih Ben Cahn, terutama di sektor pertahanan dan koordinasi penjaga gawang yang menjadi titik lemah dalam laga sore itu.

Susunan Pemain:

St Kitts and Nevis: Julani Archibald; Malique Roberts, Ethan Bristow, Theo Wharton; Tiquanny Williams, Yohannes Mitchum, Gvaune Amory, Daron Thomas, Romaine Sawyers; Kyle Kelly, Omari Sterling-James.

Kepulauan Solomon: Philip Mango; David Supa, Gordon Iro, Atkin Kaua; Raphael Leai, Clivert Sam, Bobby Leslie, Rovu Boyers, Junior David; William Komasi, Don Keana.