Strasbourg (Lampost.co)–RC Strasbourg sukses melangkah ke babak semifinal Piala Prancis atau Coupe de France 2026 setelah menumbangkan perlawanan sengit Stade de Reims dengan skor tipis 2-1. Pertandingan perempat final di Stade de la Meinau, Selasa (3/3/2026) malam waktu setempat, berakhir dramatis dengan dua gol kemenangan tuan rumah lahir melalui titik putih di sepuluh menit terakhir laga.

Duel dua tim beda kasta ini berlangsung alot sejak menit pertama. Strasbourg yang saat ini bersaing di papan tengah Ligue 1 sempat kesulitan membongkar pertahanan disiplin Reims yang datang sebagai salah satu kandidat kuat promosi dari Ligue 2. Meski mendominasi penguasaan bola hingga 65 persen, skuat asuhan Le Racing baru bisa memecah kebuntuan di fase krusial pertandingan.

Drama Dua Penalti

Kebuntuan pecah pada menit ke-83 setelah wasit Wattellier menunjuk titik putih menyusul pelanggaran handball pemain belakang Reims, John Patrick. Joaquin Panichelli yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna. Tendangan kerasnya ke sudut kanan atas gawang gagal kiper Alexandre Olliero jangkau dan mengubah skor menjadi 1-0.

Hanya berselang empat menit, Strasbourg kembali mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-87. Kali ini Julio Enciso yang menjadi algojo. Pemain muda berbakat ini dengan tenang mengecoh kiper lawan untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Stadion de la Meinau pun bergemuruh menyambut gol yang seolah mengunci kemenangan tersebut.

Reims Beri Perlawanan hingga Akhir

Meski tertinggal dua gol, Reims menolak menyerah. Pada masa injury time tepatnya menit ke-90+4, tim tamu berhasil memperkecil kedudukan lewat aksi Zabi Gueu.

Memanfaatkan umpan terobosan cerdik Ange Tia, Gueu melepaskan tembakan kaki kiri yang menghunjam gawang Strasbourg. Namun, gol tersebut menjadi aksi terakhir di laga ini karena wasit segera meniup peluit panjang sesaat setelah laga mulai kembali.

Kemenangan ini membawa Strasbourg menyusul tim-tim elite lainnya ke babak empat besar Piala Prancis 2026. Performa impresif Joaquin Panichelli dan Julio Enciso menjadi sorotan utama, mengingat keduanya terus menunjukkan konsistensi baik di liga domestik maupun kompetisi piala.

Statistik Pertandingan

Strasbourg mendominasi jalannya laga dengan melepaskan 23 tembakan. Delapan di antaranya tepat sasaran. Sementara itu, Reims yang mengandalkan serangan balik mencatatkan 10 tembakan dengan 4 shot on target. Kemenangan ini juga memperpanjang tren positif Strasbourg di bawah dukungan publik sendiri pada musim 2025/2026.

Dengan hasil ini, Strasbourg kini tinggal menunggu hasil undian semifinal untuk mengetahui lawan mereka berikutnya dalam upaya merengkuh trofi Coupe de France musim ini.