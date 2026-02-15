Burton (Lampost.co)–West Ham United berhasil memastikan satu tempat di putaran kelima FA Cup 2026 setelah melewati laga melelahkan kontra tim kasta ketiga, Burton Albion. Bertanding di Pirelli Stadium, Sabtu (14/2/2026), skuad asuhan Nuno Espirito Santo harus menunggu hingga babak perpanjangan waktu untuk mengunci kemenangan tipis 1-0.

Gol semata wayang dalam pertandingan ini tercipta lewat pemain pengganti, Crysencio Summerville, pada menit ke-95. Kemenangan ini menjadi napas lega bagi The Hammers yang tengah berjuang menjauhi zona degradasi di kompetisi Premier League musim ini.

Jalannya Pertandingan dan Drama Penundaan

Laga ini mulai dengan situasi tidak biasa. Kick-off sempat mengalami penundaan karena adanya kerusakan pada salah satu tiang gawang yang memerlukan perbaikan darurat. Selain itu, suasana stadion sempat memanas akibat aksi protes pendukung tim tamu terhadap dewan direksi klub yang terbang di atas stadion menggunakan pesawat kecil pembawa spanduk.

Di atas lapangan, Burton Albion yang kini menghuni zona bawah League One justru tampil lebih lepas. Tim berjuluk The Brewers tersebut beberapa kali merepotkan pertahanan West Ham yang dipimpin Max Kilman. Sepanjang 90 menit waktu normal, kedua tim gagal mencetak gol meski Burton sempat mengeklaim penalti yang wasit Lewis Smith abaikan di babak pertama.

Momen Pembeda di Extra-Time

Memasuki babak tambahan waktu, kualitas individu pemain Premier League mulai berbicara. Crysencio Summerville yang masuk dari bangku cadangan melakukan aksi individu menusuk dari sisi kiri. Pemain asal Belanda itu melepaskan tendangan melengkung yang sempat mengenai pemain bertahan lawan sebelum bersarang di pojok gawang Bradley Collins.

Namun, kemenangan West Ham harus dibayar mahal. Pada menit ke-101, gelandang muda Freddie Potts menerima kartu merah langsung setelah melakukan tekel keras terhadap pemain tengah Burton. Bermain dengan 10 orang di sisa waktu, West Ham dipaksa bertahan total dari gempuran anak asuh Gary Bowyer.

Kiper West Ham, Alphonse Areola, tampil gemilang dengan melakukan dua penyelamatan krusial di menit-menit akhir untuk menjaga keunggulan timnya tetap bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Catatan Sejarah dan Langkah Selanjutnya

Pertandingan ini merupakan pertemuan kompetitif pertama sepanjang sejarah bagi kedua klub. Bagi West Ham, kemenangan ini membawa mereka ke babak 16 besar FA Cup untuk pertama kalinya sejak musim 2022/2023.

Meski menang, performa The Hammers masih meninggalkan banyak catatan bagi Nuno Espirito Santo. Sebaliknya, Burton Albion menuai pujian atas kegigihan mereka yang hampir mempermalukan tim dari kasta tertinggi. Kini, fokus Burton kembali ke perjuangan bertahan hidup di League One, sementara West Ham akan menunggu hasil undian untuk mengetahui lawan mereka di putaran berikutnya.

Susunan pemain:

Burton Albion: Collins, Armer, Chauke, Evans, Moon, Larsson, Revan, Shade, Sibbick, Sweeney, Whitfield.

West Ham United: Areola, Kilman, Mavropanos, Walker-Peters, Emerson, Kante, Potts, Scarles, Kudus, Traore, Wilson.